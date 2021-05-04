Начинал карьеру в «Барысе» с «сухаря», или как клуб отказался от казахстанского вратаря в КХЛ

Столичный клуб «Барыс» отказался от услуг казахстанского голкипера Сергея Кудрявцева, а ведь когда-то он выдавал «сухой» дебют в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О 26-летнем хоккеисте — в материале корреспондента Vesti.kz.

В первый раз Кудрявцев сыграл за «Барыс» в августе 2017 года, когда заменил Хенрика Карлссона в домашнем матче против рижского «Динамо». К 34-й минуте швед пропустил четыре шайбы (0:4), а казахстанец, сменивший его, за неполные 21 отразил все 11 бросков. «Барыс» тот матч проиграл (3:5), несколько раз меняя вратаря на шестого полевого игрока, но выйти из сложной ситуации не сумел.

Дебютная победа для казахстанца случилась уже 5 сентября — во втором матче в Лиге. Он отразил 29 бросков из 32, а столичный клуб обыграл в Уфе местный «Салават Юлаев» (5:3).

Команда Барыс

Неплохой старт для игрока в команде, которая не поражает всех своей уверенной игрой в защите. «Барыс» умеет участвовать в голевых перестрелках, не раз претендуя на самый результативный матч в истории турнира.

Но Кудрявцев затерялся. Да, «Барыс» с ним побеждал ЦСКА, «Йокерит» или «Автомобилист» хоть по воротам бросали более 40 раз, но выйти на позицию лидера ему никак не удавалось. В дебютном сезоне Кудрявцев отыграл в 18 матчах — четыре победы и шесть поражений. Его показатели были соизмеримы достижениям Карлссона, но тот сыграл 45 встреч (18−22).

А потом были Доминик Граховина, Эдди Паскуале и Йони Ортио, которые вместе со шведским ветераном отправили казахстанца в резерв. За три последних турнира набралось всего семь матчей, когда Кудрявцев выходил на лед. Две победы и три поражения. Его уход можно было предугадать. Мало игровой практики, а сейчас еще и в сборную Казахстана не вызвали.