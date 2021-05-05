Главный тренер «Авангарда» Хартли заявил, что Ковальчук хочет вернуться в НХЛ

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30 апреля Ковальчук расторг контракт с «Авангардом» по взаимному соглашению сторон. Вместе с омской командой нападающий стал победителем Кубка Гагарина. Ковальчук подписал контракт с клубом 26 декабря, провел в этом сезоне 40 матчей, в которых набрал 26 очков (9 шайб + 17 передач).

«Он хочет играть в НХЛ, в этом нет никаких сомнений, — сказал Хартли. — Когда я позвал Ковальчука в “Авангард” зимой, то сказал ему, чтобы он показал клубам НХЛ, что все еще может играть. Илья очень мне помог. Он мечтает выиграть Кубок Стэнли».

Ковальчуку 38 лет, он является воспитанником «Спартака», в 2001 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под первым номером клубом «Атланта» (ныне — «Виннипег»). Форвард является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира, в 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с «Нью-Джерси». Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.