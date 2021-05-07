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10:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» заключил контракт со своим выпускником и лидером по заблокированным броскам

Ему 20 лет.

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«Барыс» продлил контракт с защитником Давидом Муратовым, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он принял квалификационное предложение «Барыса», двустороннее соглашение рассчитано на два сезона — до 30 апреля 2023 года.

Команда
Барыс

«20-летний игрок обороны является выпускником ДЮСШ “Барыс”. В прошлом сезоне он выступал в чемпионате Казахстана за “Снежных Барсов”. В 40 матчах Давид заработал три (1+2) балла и стал лидером своей команды по заблокированным броскам. После завершения регулярного чемпионата Pro Ligasy Муратов сыграл девять встреч в плей-офф молодежного чемпионата страны, отметился двумя результативными передачами и помог команде “Барыс-Жас” добраться до полуфинала», — говорится в сообщении.

Муратов поиграл за сборную Казахстана U-18, а также в прошлом году сыграл на молодежном чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.

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