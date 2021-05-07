«Барыс» заключил контракт со своим выпускником и лидером по заблокированным броскам
Ему 20 лет.
Ему 20 лет.
«Барыс» продлил контракт с защитником Давидом Муратовым, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он принял квалификационное предложение «Барыса», двустороннее соглашение рассчитано на два сезона — до 30 апреля 2023 года.
«20-летний игрок обороны является выпускником ДЮСШ “Барыс”. В прошлом сезоне он выступал в чемпионате Казахстана за “Снежных Барсов”. В 40 матчах Давид заработал три (1+2) балла и стал лидером своей команды по заблокированным броскам. После завершения регулярного чемпионата Pro Ligasy Муратов сыграл девять встреч в
Муратов поиграл за сборную Казахстана U-18, а также в прошлом году сыграл на молодежном чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.