«Барыс» заключил контракт со своим выпускником и лидером по заблокированным броскам

«Барыс» продлил контракт с защитником Давидом Муратовым, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он принял квалификационное предложение «Барыса», двустороннее соглашение рассчитано на два сезона — до 30 апреля 2023 года.

«20-летний игрок обороны является выпускником ДЮСШ “Барыс”. В прошлом сезоне он выступал в чемпионате Казахстана за “Снежных Барсов”. В 40 матчах Давид заработал три (1+2) балла и стал лидером своей команды по заблокированным броскам. После завершения регулярного чемпионата Pro Ligasy Муратов сыграл девять встреч в плей-офф молодежного чемпионата страны, отметился двумя результативными передачами и помог команде “Барыс-Жас” добраться до полуфинала», — говорится в сообщении.