Обладатель Кубка Гагарина Потапов перешел в «Трактор»
Трактор объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим Алексеем Потаповым, который в прошедшем сезоне выиграл в составе Авангарда Кубок Гагарина.
Трактор объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим Алексеем Потаповым, который в прошедшем сезоне выиграл в составе Авангарда Кубок Гагарина.
В сезоне-2020/21 32-летний Потапов набрал 9 (4+5) очков в 52 играх регулярного чемпионата и 2 (0+2) очка в 18 играх
«Алексей Потапов — двукратный обладатель Кубка Гагарина. Этот фактор был одним из решающих при его подписании в “Трактор”. Потапов — универсальный форвард, способный сыграть как в центре, так и на краях атаки. Алексей неуступчив на льду, дисциплинирован, способен создать правильную атмосферу в коллективе. Планируем, что он будет играть одну из центральных ролей при игре в меньшинстве и нейтрализовывать лидеров других команд. Это те составляющие, которых не хватало “Трактору” в прошлом сезоне и особенно в