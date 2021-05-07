Обладатель Кубка Гагарина Потапов перешел в «Трактор»

В сезоне-2020/21 32-летний Потапов набрал 9 (4+5) очков в 52 играх регулярного чемпионата и 2 (0+2) очка в 18 играх плей-офф. Всего Потапов провел в КХЛ 525 матчей, в которых набрал 101 (48+53) очко. В сезоне-2017/18 форвард побеждал в Кубке Гагарина в составе «Ак Барса». Нападающий принимал участие в Матче звезд в сезоне-2016/17, а также завоевывал бронзовые медали молодежного чемпионата мира — 2009 в составе сборной России.

«Алексей Потапов — двукратный обладатель Кубка Гагарина. Этот фактор был одним из решающих при его подписании в “Трактор”. Потапов — универсальный форвард, способный сыграть как в центре, так и на краях атаки. Алексей неуступчив на льду, дисциплинирован, способен создать правильную атмосферу в коллективе. Планируем, что он будет играть одну из центральных ролей при игре в меньшинстве и нейтрализовывать лидеров других команд. Это те составляющие, которых не хватало “Трактору” в прошлом сезоне и особенно в плей-офф, где большая нагрузка ложилась на иностранцев, которые играли в меньшинстве и большинстве», — заявил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.