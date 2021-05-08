«Ак Барс» интересуется нападающим «Барыса» Панюковым
По информации «СЭ», «Ак Барс» заинтересован в приглашении нападающего «Барыса» Кирилла Панюкова.
По информации «СЭ», «Ак Барс» заинтересован в приглашении нападающего «Барыса» Кирилла Панюкова.
Казахстанский клуб повторил квалификационное предложение «Металлурга» и сохранил Панюкова у себя. Но в ближайшее время Панюков может отправиться в «Ак Барс» за денежную компенсацию.
В минувшем сезоне 23-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 33 матча и набрал 16 (8+8) очков. В