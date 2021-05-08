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20:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ак Барс» интересуется нападающим «Барыса» Панюковым

По информации «СЭ», «Ак Барс» заинтересован в приглашении нападающего «Барыса» Кирилла Панюкова.

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Казахстанский клуб повторил квалификационное предложение «Металлурга» и сохранил Панюкова у себя. Но в ближайшее время Панюков может отправиться в «Ак Барс» за денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 23-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 33 матча и набрал 16 (8+8) очков. В плей-офф на его счету 7 (4+3) очков в шести матчах (Артур Хайруллин).

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