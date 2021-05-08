Двукратный чемпион мира по хоккею Линдберг подписал новый контракт с московским «Динамо»

Новое соглашение с 29-летним нападающим рассчитано на один сезон. Линдберг выступает за «Динамо» с 2020 года.

«Оскар Линдберг будет выступать за “Динамо” в следующем сезоне», — написал Пилко.

В минувшем сезоне КХЛ Линдберг принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата, забросил 11 шайб и отдал 25 результативных передач. В плей-офф он в 10 матчах забросил 3 шайбы и отдал 1 результативную передачу. «Динамо» дошло до второго раунда Кубка Гагарина, где уступило СКА со счетом в серии 1−4.

Линдберг начал карьеру в шведском «Шеллефтео», в составе которого в 2013 году стал чемпионом страны. Форвард был выбран под общим 57-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года командой «Финикс» (ныне «Аризона»). В НХЛ выступал с 2015 по 2019 год за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вегас» и «Оттаву», всего провел 252 матча, в которых забросил 39 шайб и отдал 40 голевых передач.