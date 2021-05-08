Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
00
Хоккей. НХЛ
9.05
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
9.05
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
9.05
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
9.05
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
9.05
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
9.05
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
9.05
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
9.05
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
9.05
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
9.05
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
9.05
Лос-Анджелес Кингз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
9.05
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
9Триумф «Авангарда»
8«Челси» не пустил «Реал» в финал Лиги чемпионов
22:08 (мск), источник: ТАСС

Двукратный чемпион мира по хоккею Линдберг подписал новый контракт с московским «Динамо»

ТАСС, 8 мая. Шведский нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Оскар Линдберг продлил контракт с клубом. Об этом на своей странице в «Твиттер» сообщил агент игрока Алеша Пилко.

Наверх

Новое соглашение с 29-летним нападающим рассчитано на один сезон. Линдберг выступает за «Динамо» с 2020 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Оскар Линдберг будет выступать за “Динамо” в следующем сезоне», — написал Пилко.

В минувшем сезоне КХЛ Линдберг принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата, забросил 11 шайб и отдал 25 результативных передач. В плей-офф он в 10 матчах забросил 3 шайбы и отдал 1 результативную передачу. «Динамо» дошло до второго раунда Кубка Гагарина, где уступило СКА со счетом в серии 1−4.

Линдберг начал карьеру в шведском «Шеллефтео», в составе которого в 2013 году стал чемпионом страны. Форвард был выбран под общим 57-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года командой «Финикс» (ныне «Аризона»). В НХЛ выступал с 2015 по 2019 год за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вегас» и «Оттаву», всего провел 252 матча, в которых забросил 39 шайб и отдал 40 голевых передач.

В составе сборной Швеции Линдберг дважды становился чемпионом мира — в 2013 и 2017 годах.

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
«Челси» помешал «Манчестер Сити» досрочно стать чемпионом Англии
Неймар выбрал Париж. Он будет получать 30 миллионов в год
«Атлетико» остановил Месси фолами и сыграл вничью с «Барселоной»
Не такого возвращения ждал Гончаренко. ЦСКА смял «Краснодар»
«Рубин» победил «Арсенал» в матче РПЛ, отыгравшись со счета 0:2
«Интер» разгромил «Сампдорию», забив пять мячей
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь