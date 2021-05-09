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17:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» подписал контракт с финским вратарем

Казахстанский клуб «Барыс» подписал односторонний контракт до 30 апреля 2022 года с финским вратарем Йони Ортио, сообщает пресс-служба столичной команды.

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В прошедшем сезоне Ортио провел в составе «Барыса» более двух тысяч минут игрового времени. В его активе 14 побед и два сухих матча. Процент отраженных бросков — 91. В среднем вратарь пропускал по 2,64 шайбы за игру.

До «Барыса» он сезон провел в подмосковном «Витязе».

Ортио стал очередным игроком столичного команды, который продлил соглашение с клубом. Параллельно, несколько хоккеистов официально ушли из «Барыса» — в том числе, конкурент финского голкипера, казахстанец Сергей Кудрявцев.

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