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10:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Главные сделки в КХЛ, которых ждут в ближайшее время. Трансферы и продления контрактов

Судьба Зарипова в «Ак Барсе», Мозякина в «Магнитке» и новички «Спартака».

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В Континентальной лиге прошёл пик переходов и обменов, традиционно случившийся в первых числах мая (открытие трансферного окна). Но дальнейшие сделки никто не отменял, пусть теперь они и происходят реже. Рассказываем, чего ждать болельщикам в ближайшие дни.

«Спартак»

Придут.

н. Вячеслав Солодухин, н. Дмитрий Кугрышев, з. Олег Евенко, н. Александр Хохлачёв.

Александр Хохлачев в одном из матчей. | Источник: РИА "Новости"

«Спартак» никуда не торопится и постепенно усиливает свой состав. После подписания вратаря Красикова и защитника Хееда красно-белым поклонникам стоит ждать прихода защитника Евенко, а также нападающих Кугрышева, Солодухина и Хохлачёва. Ко всем этим игрокам у спартаковцев есть предметный интерес и уже достигнуты определённые договорённости о подписании контрактов. А вот с Ильёй Ковальчуком придётся повременить, так как решение трёхкратный обладатель Кубка Гагарина будет принимать позднее. Вполне возможно, что Илья снова захочет попробовать свои силы в НХЛ и наконец-то завоевать Кубок Стэнли.

«Ак Барс»

Придут
н. Павел Порядин, н. Кирилл Панюков.

Продлит контракт.

н. Данис Зарипов.

Даниса Зарипова приветствуют зрители. | Источник: РИА "Новости"

Стоит ждать новостей и казанским болельщикам. После вылета из Кубка Гагарина команду покинуло много игроков, включая легионерский состав. Это значит, что работы у менеджеров «барсов» выше крыши. Так, «Барыс» повторил предложение «Магнитки» по нападающему Кириллу Панюкову, но сделал это не просто так. Между казанцами и казахстанским клубом есть определённые договорённости о том, что форвард может быть выкуплен «Ак Барсом». Кроме того, по-прежнему ничего не решено с Павлом Порядиным. Да, «Нефтехимик» повторил предложение «Ак Барса», но в случае солидной денежной компенсации Нижнекамск практически наверняка отпустит нападающего в столицу Татарстана. Правда, вряд ли Порядина можно назвать игроком Квартальнова. Скорее наоборот.

Точно продолжит карьеру в «Ак Барсе» капитан команды Данис Зарипов. Скоро должны появиться новости о том, что форвард подписал с «барсами» новый однолетний контракт.

Сейчас стороны утрясают финансовые стороны сделки.

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«Металлург» (Магнитогорск)

Продлит контракт.

н. Сергей Мозякин.

Почти наверняка продлит контракт с «Магниткой» и другой легендарный российский нападающий. Да, Сергею Мозякину снова придётся упасть в зарплате, но все свои деньги этот хоккеист давно заработал. Думается, что после завершения карьеры он останется работать в системе уральского клуба, а пока можно поиграть ещё год и передать свой опыт молодым ребятам. Кстати, с Василием Кошечкиным «металлурги» уже подписали новое однолетнее соглашение, а вот с Николаем Голдобиным продолжаются торги по зарплате.

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«Автомобилист»

Придут.

н. Стефан Да Коста, н. Райан Спунер.

Продолжает комплектовать свой состав «Автомобилист». Новичками команды уже стали Шейн Принс, Джесси Блэкер, Данил Романцев и Ефим Гуркин. Теперь клуб из Екатеринбурга должны пополнить нападающие Стефан Да Коста и Райан Спунер. Для француза уральский клуб далеко не чужой, а Спунер ярко проявил себя в минском «Динамо» и заслужил шанс поиграть на более высоком уровне. Скоро об этих переходах объявят официально. Ждём информации и от Павла Дацюка. Думается, что он ещё на год останется в Екатеринбурге.

Павел Панышев

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