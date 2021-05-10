Главные сделки в КХЛ, которых ждут в ближайшее время. Трансферы и продления контрактов
Судьба Зарипова в «Ак Барсе», Мозякина в «Магнитке» и новички «Спартака».
Судьба Зарипова в «Ак Барсе», Мозякина в «Магнитке» и новички «Спартака».
В Континентальной лиге прошёл пик переходов и обменов, традиционно случившийся в первых числах мая (открытие трансферного окна). Но дальнейшие сделки никто не отменял, пусть теперь они и происходят реже. Рассказываем, чего ждать болельщикам в ближайшие дни.
«Спартак»
Придут.
н. Вячеслав Солодухин, н. Дмитрий Кугрышев, з. Олег Евенко, н. Александр Хохлачёв.
«Спартак» никуда не торопится и постепенно усиливает свой состав. После подписания вратаря Красикова и защитника Хееда
«Ак Барс»
Придут
н. Павел Порядин, н. Кирилл Панюков.
Продлит контракт.
н. Данис Зарипов.
Стоит ждать новостей и казанским болельщикам. После вылета из Кубка Гагарина команду покинуло много игроков, включая легионерский состав. Это значит, что работы у менеджеров «барсов» выше крыши. Так, «Барыс» повторил предложение «Магнитки» по нападающему Кириллу Панюкову, но сделал это не просто так. Между казанцами и казахстанским клубом есть определённые договорённости о том, что форвард может быть выкуплен «Ак Барсом». Кроме того,
Сейчас стороны утрясают финансовые стороны сделки.
«Металлург» (Магнитогорск)
Продлит контракт.
н. Сергей Мозякин.
Почти наверняка продлит контракт с «Магниткой» и другой легендарный российский нападающий. Да, Сергею Мозякину снова придётся упасть в зарплате, но все свои деньги этот хоккеист давно заработал. Думается, что после завершения карьеры он останется работать в системе уральского клуба, а пока можно поиграть ещё год и передать свой опыт молодым ребятам. Кстати, с Василием Кошечкиным «металлурги» уже подписали новое однолетнее соглашение, а вот с Николаем Голдобиным продолжаются торги по зарплате.
«Автомобилист»
Придут.
н. Стефан Да Коста, н. Райан Спунер.
Продолжает комплектовать свой состав «Автомобилист». Новичками команды уже стали Шейн Принс, Джесси Блэкер, Данил Романцев и Ефим Гуркин. Теперь клуб из Екатеринбурга должны пополнить нападающие Стефан Да Коста и Райан Спунер. Для француза уральский клуб далеко не чужой, а Спунер ярко проявил себя в минском «Динамо» и заслужил шанс поиграть на более высоком уровне. Скоро об этих переходах объявят официально. Ждём информации и от Павла Дацюка. Думается, что он ещё на год останется в Екатеринбурге.
Павел Панышев