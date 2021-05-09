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20:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» подписал первого новичка

Шведский защитник Эрик Мартинссон подписал однолетний односторонний контракт с «Барысом» и стал первым новичком столичной команды в межсезонье КХЛ, сообщает пресс-служба столичного клуба.

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Источник: shl.se

28-летний игрок обороны почти всю свою карьеру провел на родине, где дважды становился чемпионом страны. В прошедшем сезоне защитник выступал за команду «HV71» из Шведской элитной серии.

За 56 матчей Мартинссон заработал 37 (5+32) баллов, став лучшим бомбардиром своей команды и первым ассистентом лиги среди защитников. Привлекался игрок в состав сборной Швеции.

Поиграл Мартинссон в АХЛ за клуб «Айова Уайлд», отметившись в 13 матчах девятью голевыми передачами.

Ранее «Барыс» подписал новый контракт с финским вратарем Йони Ортио, продлив трудовые отношения еще на один сезон.

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