Нападающий сборной Казахстана решил покинуть «Барыс» и выбрал новый клуб
За «барсов» он отыграл четыре сезона.
За «барсов» он отыграл четыре сезона.
Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Дмитрий Шевченко может продолжить карьеру в «Авангарде» в статусе ограниченно свободного агента, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, представители игрока предлагают услуги своего клиента нескольким клубам лиги. Наиболее интересным вариантом для стороны Шевченко видится «Авангард»
Напомним, что омский клуб покинуло несколько нападающих оборонительного плана, и омичи обсуждают кандидатуру Шевченко.
Шевченко является воспитанником воскресенского «Химика» и хорошо знаком с Игорем Ларионовым. После победы в Кубке Братины в составе балашихинского «Динамо» в 2017 году игрок на правах неограниченно свободного агента перешел в «Барыс», став гражданином Казахстана. С 2018 года он выступает за сборную Казахстана.
Минувший сезон стал для форварда четвертым в составе «Барыса». В сезоне-2020/21 на счету 25-летнего Шевченко 46 матчей и 17 (1+5) очков при показателе полезности «-11». В