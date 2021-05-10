Нападающий сборной Казахстана решил покинуть «Барыс» и выбрал новый клуб

Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Дмитрий Шевченко может продолжить карьеру в «Авангарде» в статусе ограниченно свободного агента, сообщает Metaratings.ru.

Команда Барыс

По информации источника, представители игрока предлагают услуги своего клиента нескольким клубам лиги. Наиболее интересным вариантом для стороны Шевченко видится «Авангард» из-за вакантных мест в нижних звеньях.

Напомним, что омский клуб покинуло несколько нападающих оборонительного плана, и омичи обсуждают кандидатуру Шевченко.

Шевченко является воспитанником воскресенского «Химика» и хорошо знаком с Игорем Ларионовым. После победы в Кубке Братины в составе балашихинского «Динамо» в 2017 году игрок на правах неограниченно свободного агента перешел в «Барыс», став гражданином Казахстана. С 2018 года он выступает за сборную Казахстана.