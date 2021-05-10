Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
61
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
42
Хоккей. НХЛ
11.05
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
11.05
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
11.05
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
11.05
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
9Триумф «Авангарда»
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
09:23 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий сборной Казахстана решил покинуть «Барыс» и выбрал новый клуб

За «барсов» он отыграл четыре сезона.

Наверх

Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Дмитрий Шевченко может продолжить карьеру в «Авангарде» в статусе ограниченно свободного агента, сообщает Metaratings.ru.

Команда
Барыс

По информации источника, представители игрока предлагают услуги своего клиента нескольким клубам лиги. Наиболее интересным вариантом для стороны Шевченко видится «Авангард» из-за вакантных мест в нижних звеньях.

Напомним, что омский клуб покинуло несколько нападающих оборонительного плана, и омичи обсуждают кандидатуру Шевченко.

Шевченко является воспитанником воскресенского «Химика» и хорошо знаком с Игорем Ларионовым. После победы в Кубке Братины в составе балашихинского «Динамо» в 2017 году игрок на правах неограниченно свободного агента перешел в «Барыс», став гражданином Казахстана. С 2018 года он выступает за сборную Казахстана.

Минувший сезон стал для форварда четвертым в составе «Барыса». В сезоне-2020/21 на счету 25-летнего Шевченко 46 матчей и 17 (1+5) очков при показателе полезности «-11». В плей-офф он сыграл шесть матчей и не набрал очков при показателе полезности «-1».

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Назван состав сборной России по хоккею на Чешские игры
«Милан» разгромил «Ювентус» и обошел туринцев в битве за ЛЧ
«Монако» вышел на 3-е место, Головин впервые сыграл после COVID
«Реал» спасся от проигрыша «Севилье» в концовке и обошел «Барсу»
Шайба россиянина не спасла «Даллас» от поражения в матче НХЛ
«За золотом в следующем году». Керлингистки РФ взяли серебро ЧМ
Денис Черышев отдал голевой пас в 100-м матче за «Валенсию»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь