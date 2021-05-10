Рижское «Динамо» усилилось Коррадо и продлило контракт со Скарлеттом

В прошлом сезоне Коррадо выступал за шведский клуб МОДО, в составе которого набрал 17 очков (4 гола и 13 результативных передач) в 34 матчах. Ранее он играл в НХЛ за «Питтсбург», «Торонто», «Ванкувер».