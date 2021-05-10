Рижское «Динамо» усилилось Коррадо и продлило контракт со Скарлеттом
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Рижское «Динамо» подписало контракт с защитником Фрэнком Коррадо, сообщается на сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Рижское «Динамо» подписало контракт с защитником Фрэнком Коррадо, сообщается на сайте хоккейного клуба.
Срок соглашения с 28-летним канадцем не уточняется.
В прошлом сезоне Коррадо выступал за шведский клуб МОДО, в составе которого набрал 17 очков (4 гола и 13 результативных передач) в 34 матчах. Ранее он играл в НХЛ за «Питтсбург», «Торонто», «Ванкувер».
Также «Динамо» подписало новый контракт с другим канадским защитником Рисом Скарлеттом, который в сезоне-2020/21 сыграл за команду 47 матчей, записал себе в актив 17 очков (2+15).