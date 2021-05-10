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15:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рижское «Динамо» усилилось Коррадо и продлило контракт со Скарлеттом

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Рижское «Динамо» подписало контракт с защитником Фрэнком Коррадо, сообщается на сайте хоккейного клуба.

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Срок соглашения с 28-летним канадцем не уточняется.

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В прошлом сезоне Коррадо выступал за шведский клуб МОДО, в составе которого набрал 17 очков (4 гола и 13 результативных передач) в 34 матчах. Ранее он играл в НХЛ за «Питтсбург», «Торонто», «Ванкувер».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также «Динамо» подписало новый контракт с другим канадским защитником Рисом Скарлеттом, который в сезоне-2020/21 сыграл за команду 47 матчей, записал себе в актив 17 очков (2+15).

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