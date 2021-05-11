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11:31 (мск), источник: Vesti.kz

Канадец с паспортом Казахстана бросил «Барыс» и договорился о контракте с другим клубом

За «барсов» он выступал с 2018 года.

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Натурализованный сборной Казахстана по хоккею канадский нападающий Кертис Волк покинет «Барыс» и продолжит карьеру в другом клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Барыс

По информации «Спорт-Экспресса», 28-летний форвард договорился о контракте с екатеринбургским «Автомобилистом», куда недавно перешел его бывший партнер по «Барысу» — защитник Джесси Блэкер.

Отметим, что по окончании сезона «Барыс» сделал предложение Волку о продлении контракта на один год, но форвард, по всей видимости, отклонил его и выбрал «Автомобилист».

Волк в регулярном чемпионате КХЛ сыграл 59 матчей и набрал 29 (9+20) очков. В плей-офф форвард записал себе в актив два (1+1) очка в трех играх. За «Барыс» он выступал с 2018 года.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» занял шестое место в Восточной конференции, опередив «Автомобилист» на один балл. В плей-офф обе команды вылетели в первом раунде.

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