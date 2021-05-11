Канадец с паспортом Казахстана бросил «Барыс» и договорился о контракте с другим клубом
За «барсов» он выступал с 2018 года.
За «барсов» он выступал с 2018 года.
Натурализованный сборной Казахстана по хоккею канадский нападающий Кертис Волк покинет «Барыс» и продолжит карьеру в другом клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации «Спорт-Экспресса», 28-летний форвард договорился о контракте с екатеринбургским «Автомобилистом», куда недавно перешел его бывший партнер по «Барысу» — защитник Джесси Блэкер.
Отметим, что по окончании сезона «Барыс» сделал предложение Волку о продлении контракта на один год, но форвард, по всей видимости, отклонил его и выбрал «Автомобилист».
Волк в регулярном чемпионате КХЛ сыграл 59 матчей и набрал 29 (9+20) очков. В
По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» занял шестое место в Восточной конференции, опередив «Автомобилист» на один балл. В