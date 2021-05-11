Канадец с паспортом Казахстана бросил «Барыс» и договорился о контракте с другим клубом

По информации «Спорт-Экспресса» , 28-летний форвард договорился о контракте с екатеринбургским «Автомобилистом», куда недавно перешел его бывший партнер по «Барысу» — защитник Джесси Блэкер.

Отметим, что по окончании сезона «Барыс» сделал предложение Волку о продлении контракта на один год, но форвард, по всей видимости, отклонил его и выбрал «Автомобилист».



Волк в регулярном чемпионате КХЛ сыграл 59 матчей и набрал 29 (9+20) очков. В плей-офф форвард записал себе в актив два (1+1) очка в трех играх. За «Барыс» он выступал с 2018 года.