Еще пару игроков на выход, или как изменился состав «Барыса» в межсезонье КХЛ

ХК «Барыс» обнародовал первые результаты трансферной работы, официально подписав первого новичка для Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также продлил соглашения с другими игроками. Некоторые моменты изменений в составе команды — в материале корреспондента Vesti.kz.

В казахстанской команде может дебютировать шведский защитник Эрик Мартинссон, который должен стать основным игроком в обороне. Возможно, что к нему присоединится бывший одноклубник, а из «Барыса» почти ушли пару ключевых исполнителей. Ситуация с неограниченно свободными агентами выглядит так.

Команда Барыс

Не ушли или подписали контракты:

1. Хенрик Карлссон (контракт истек, но клуб не попрощался).

2. Йони Ортио (подписал новый контракт).

3. Фил Варон (контракт истек, но клуб не попрощался).

4. Иван Войтов (контракт истек, но клуб не попрощался).

5. Мэтт Фрэттин (контракт истек, но клуб не попрощался).

6. Якоб Лилья (подписал новый контракт).

7. Виктор Сведберг (контракт истек, но клуб не попрощался).

8. Леонид Метальников (контракт истек, но клуб не попрощался).

Ушли:

1. Джесси Блэкер (контракт истек — перешел в «Автомобилист»).

2. Линус Виделль (контракт истек — перешел в «Юргорден»).

3. Алекс Линтуниеми (контракт истек и клуб с ним попрощался).

4. Диллон Хетерингтон (контракт истек и клуб с ним попрощался).

5. Алексей Маклюков (контракт истек — перешел в «Металлург»).

6. Павел Акользин (контракт истек — перешел в «Металлург»).

7. Сергей Кудрявцев (контракт истек и клуб с ним попрощался).

Помимо Ортио с Лильей, у еще девяти игроков есть соглашения с «Барысом». Это Даррен Диц, Никита Михайлис, Роман Старченко, Егор Шалапов, Аркадий Шестаков, Захар Пархоменко, Егор Петухов, Самат Данияр и Алихан Асетов. Есть игроки, которые определились с карьерой и в следующей группе хоккеистов.

Ограниченно свободные агенты (ОСА):

1. Кертис Волк (получил предложение, но еще не принял решение — может уйти в «Автомобилист»).

2. Дмитрий Гурков (получил предложение, но еще не принял решение).

3. Никита Клещенко (получил предложение, но еще не принял решение).

4. Максим Мусоров (получил предложение, но еще не принял решение).

5. Валерий Орехов (получил предложение, но еще не принял решение).

6. Кирилл Панюков (получил предложение, но нет окончательного решения — может уйти в «Ак Барс» или остаться в «Барысе»).

7. Антон Сагадеев (получил предложение, но еще не принял решение).

8. Дмитрий Шевченко (получил предложение, но еще не принял решение — может уйти в «Авангард»).

9. Владислав Сайко (получил предложение, но еще не принял решение).

10. Диас Гусейнов (получил предложение, но еще не принял решение).

11. Адам Евлоев (получил предложение, но еще не принял решение).

12. Давид Муратов (получил предложение и принял его).