ЦСКА или «Барыс»? Шведский защитник — о сборной Казахстана, новом контракте и дебюте на ЧМ-2021

Шведский защитник Виктор Сведберг готовится к дебюту за сборную Казахстана на чемпионате мира-2021, не исключая возможности продолжить карьеру в «Барысе», ведь его «сосватали» в московский ЦСКА, но решение еще не принято. Подробнее — в интервью хоккеиста для Vesti.kz. За три сезона в «Барысе» защитник провел 84 матча, набрав 22 (6+16) очка, заблокировав 116 бросков. В составе национальной команды Сведберг поедет на чемпионат мира в Риге.

— Почему ты решил играть за Казахстан?

— Пробыв здесь три года, я получил отличную возможность представлять страну. И я очень взволнован. Как сборная Казахстана, мы хотим выступить как можно лучше. И участие в чемпионате мира — лучшая возможность посмотреть, насколько мы конкурентны как команда. И я думаю, у нас есть хороший шанс. И мы будем готовы.

Команда Казахстан

— Как у тебя обстоят дела со здоровьем? Как ты себя чувствуешь? Ты не играл большую часть сезона.

— 1 декабря была моя последняя игра. Никто не хочет быть травмированным, но это случается, и это часть нашей работы. И мы должны делать все возможное, чтобы вернуться. Я вернулся на свою позицию. Думаю, потребуется немного времени, чтобы вернуть игровую скорость, видение игры. Надеюсь, все будет хорошо для старта на чемпионате мира. Но я не играл в профессиональных матчах пять месяцев. Поэтому поначалу это может ощущаться немного иначе. Надеюсь, я понимаю, что делаю. И, надеюсь, мне помогут сыграть хорошо, и команда выиграет.

— Что для тебя значит играть на чемпионате мира. Ты был в сборной Швеции, но никогда не выступал за нее в официальных матчах. И теперь ты будешь играть в топ-дивизионе. Каково это дебютировать там в 30 лет?

— Дебютировать в 29 лет. (смеется) Мой день рождения будет как раз на чемпионате мира. Будет интересно, конечно. И моя личная задача, я думаю, такая есть у каждого игрока, сделать определенный шаг в своей карьере, играя на чемпионате мира, представляя страну.

— Сейчас, как и у большинства игроков «Барыса», у тебя нет контракта. Что ты скажешь о разговорах про твой переход в ЦСКА?

— Да, у меня нет контракта сейчас. Москва это или другой город, я хоккеист и мне нужно найти работу. Я разговаривал с командами, и слухи ходят вокруг, и у меня всегда были хорошие переговоры с «Барысом», поэтому посмотрим, как будет. Сделка не завершена, пока она не завершена.

— Так или иначе, теперь ты игрок сборной Казахстана. Готов ли ты приезжать в ее расположение, даже если не будешь играть в «Барысе»?

— Конечно. Этот турнир — потрясающая возможность, и я думаю, каждый здесь потому что это потрясающая возможность играть в хоккей на высоком уровне. Если я буду здоров, конечно, я буду играть за сборную. Когда у тебя нет проблем со здоровьем и семьей, думаю, каждый хочет играть за сборную. Ты хочешь играть в хоккей на высоком уровне — вот почему ты играешь в хоккей.

— И сейчас ты здоров и проблем нет.

— Как я уже сказал, я не играл пять месяцев. Но чувствую, что буду готов к чемпионату мира. И это самое важное.

— С кем ты наигрываешься в паре?

— В товарищеских матчах я до сих пор играл с Саматом Данияром. Посмотрим, как будет. Но с кем бы я не играл, будет здорово.