«Я в предвкушении». Первый новичок «Барыса» записал видео для болельщиков

«Привет! Это Эрик Мартинссон. Хотел сказать, что действительно счастлив быть в “Барысе”. Слышал только хорошее о клубе и городе. Я в предвкушении предстоящего сезона. Хорошего лета и увидимся в июле», — сказал хоккеист.