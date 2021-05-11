«Я в предвкушении». Первый новичок «Барыса» записал видео для болельщиков
Он почти всю карьеру провел в Швеции.
Он почти всю карьеру провел в Швеции.
Первый новичок «Барыса» 28-летний Эрик Мартинссон записал видеообращение к болельщикам, сообщают Vesti.kz. Шведский защитник отметил, что с нетерпением ждет предстоящий сезон.
«Привет! Это Эрик Мартинссон. Хотел сказать, что действительно счастлив быть в “Барысе”. Слышал только хорошее о клубе и городе. Я в предвкушении предстоящего сезона. Хорошего лета и увидимся в июле», — сказал хоккеист.
Напомним, что Мартинссон стал первым новичком «Барыса» в нынешнем межсезонье. Он почти всю свою карьеру провел на родине, где дважды становился чемпионом страны.