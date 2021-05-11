«Барыс» нашел нужного легионера, или почему еще один иностранец окажется в сборной Казахстана

Финский голкипер Йони Ортио еще на сезон подписал контракт со столичным «Барысом», «намекнув» этим, что готов сыграть за сборную Казахстана. О решении в самой проблемной позиции для казахстанского хоккея — в материале корреспондента Vesti.kz.

30-летний вратарь через год получит казахстанский паспорт и поедет первым номером на чемпионат мира. Почему? Во-первых, 37-летний Хенрик Карлссон может не найти для себя мотивации продолжать карьеру. Во-вторых, делать ставку на воспитанников родной вратарской школы не принято.

Команда Барыс

Найти и натурализовать проще, чем дать шанс молодому, но перспективному казахстанцу. Известный голкипер Виталий Еремеев прогнозировал, что в нашем хоккее будут свои сильные вратари. И, кажется, они появились. Только на сбор национальной команды были вызваны несколько человек. Двое едут на чемпионат мира и, возможно, получат игровое время. Но они не подписаны в «Барысе». А не пора ли рисковать? Столичный клуб отказался от услуг Сергея Кудрявцева, который так и не получил серьезного шанса проявить себя. Может быть, кто-то из трио Никиты Бояркина, Демида Еремеева или Андрея Шутова окажется успешнее. 21−23 года — возраст, чтобы пробиваться на заметные роли, а не сидеть и ждать своего звездного часа. «Барыс» вряд ли готов биться за Кубок Гагарина или выигрыш в регулярном чемпионате, а вот вырастить пару сильных исполнителей вполне по силам. Среди полевых игроков примеры есть, а вот среди вратарей… Со временем двух Виталиев — Колесника с Еремеевым — только Кудрявцев с Павлом Полуэктовым отыграли примерно по 20 матчей за сезон. Если «Барыс» не будет искать второго иностранного вратаря или кто-то из молодых кандидатов в сборную наконец заиграет на другому уровне, то казахстанскому вратарю быть в основе столичного клуба.

Команда Казахстан

Но если снова будет схема Ортио и еще кто-то с каким-нибудь паспортом, но не Карлссон, то финский легионер окажется в сборной Казахстана за выслугу лет, а молодые игроки останутся дожидаться своего шанса еще пару сезонов. Возможно, что они станут еще сильнее, как представляет это тренерский штаб, но путь Кудрявцева и его предшественников выглядит реалистичнее.

Сильный и опытный вратарь «Барысу» нужен всегда, а если это будет воспитанник казахстанской школы с возможностью прогресса и пару крепких конкурентов, то в плюсе останется и национальная сборная. Неужели казахстанцы настолько уступают Ортио? Он — это временное решение, а у Шутова, Еремеева или Бояркина по лет десять карьеры впереди. Нужно сделать правильный выбор.