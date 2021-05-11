«Барыс» нашел нужного легионера, или почему еще один иностранец окажется в сборной Казахстана
Иных вариантов почти нет.
Иных вариантов почти нет.
Финский голкипер Йони Ортио еще на сезон подписал контракт со столичным «Барысом», «намекнув» этим, что готов сыграть за сборную Казахстана. О решении в самой проблемной позиции для казахстанского хоккея — в материале корреспондента Vesti.kz.
30-летний вратарь через год получит казахстанский паспорт и поедет первым номером на чемпионат мира. Почему?
Найти и натурализовать проще, чем дать шанс молодому, но перспективному казахстанцу. Известный голкипер Виталий Еремеев прогнозировал, что в нашем хоккее будут свои сильные вратари. И, кажется, они появились. Только на сбор национальной команды были вызваны несколько человек. Двое едут на чемпионат мира и, возможно, получат игровое время. Но они не подписаны в «Барысе». А не пора ли рисковать? Столичный клуб отказался от услуг Сергея Кудрявцева, который так и не получил серьезного шанса проявить себя. Может быть,
Но если снова будет схема Ортио и еще
Сильный и опытный вратарь «Барысу» нужен всегда, а если это будет воспитанник казахстанской школы с возможностью прогресса и пару крепких конкурентов, то в плюсе останется и национальная сборная. Неужели казахстанцы настолько уступают Ортио? Он — это временное решение, а у Шутова, Еремеева или Бояркина по лет десять карьеры впереди. Нужно сделать правильный выбор.
Напомним, состав «Барыса» переживает серьезные изменения, ведь некоторые игроки подписали контракты с другими командами. Есть у столичного клуба и первый официальный новичок.