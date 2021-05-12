Какие новички нужны «Барысу» после оттока игроков? Михайлис ответил на вопрос

— В первую очередь нам нужны два защитника, своих игроков надо подтягивать. Надеюсь, на ближайшем чемпионате мира наши ребята сделают заявку, тот же Кирилл Савицкий, который не первый год стучится в «Барыс», уже и тренировался с командой и на турниры выходил, но официального матча в КХЛ так и не сыграл, но сейчас на сборах он прилично себя показывает, — сказал Михайлис в интервью сайту КХЛ.