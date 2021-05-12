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18:26 (мск), источник: Vesti.kz

Какие новички нужны «Барысу» после оттока игроков? Михайлис ответил на вопрос

Клуб переживает изменения.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис рассказал, какие позиции требуется усилить команде, которую покинуло немалое количество игроков. По его словам, нужно подтягивать казахстанских игроков.

Команда
Барыс

— Уже довольно много ключевых игроков ушло, точечно теперь команду не усилить, нужно будет строить заново, есть наметки, какие игроки вам нужны?

— В первую очередь нам нужны два защитника, своих игроков надо подтягивать. Надеюсь, на ближайшем чемпионате мира наши ребята сделают заявку, тот же Кирилл Савицкий, который не первый год стучится в «Барыс», уже и тренировался с командой и на турниры выходил, но официального матча в КХЛ так и не сыграл, но сейчас на сборах он прилично себя показывает, — сказал Михайлис в интервью сайту КХЛ.

Напомним, что состав «Барыса» переживает серьезные изменения, ведь некоторые игроки уже подписали контракты с другими командами.

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