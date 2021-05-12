Какие новички нужны «Барысу» после оттока игроков? Михайлис ответил на вопрос
Клуб переживает изменения.
Клуб переживает изменения.
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис рассказал, какие позиции требуется усилить команде, которую покинуло немалое количество игроков. По его словам, нужно подтягивать казахстанских игроков.
— Уже довольно много ключевых игроков ушло, точечно теперь команду не усилить, нужно будет строить заново, есть наметки, какие игроки вам нужны?
— В первую очередь нам нужны два защитника, своих игроков надо подтягивать. Надеюсь, на ближайшем чемпионате мира наши ребята сделают заявку, тот же Кирилл Савицкий, который не первый год стучится в «Барыс», уже и тренировался с командой и на турниры выходил, но официального матча в КХЛ так и не сыграл, но сейчас на сборах он прилично себя показывает, — сказал Михайлис в интервью сайту КХЛ.
Напомним, что состав «Барыса» переживает серьезные изменения, ведь некоторые игроки уже подписали контракты с другими командами.