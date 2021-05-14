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12:37 (мск), источник: Vesti.kz

Перспективный воспитанник «Барыса» с опытом игры в КХЛ перешел в «Ак Барс»

Он все время играл в системе казахстанского клуба.

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23-летний нападающий Кирилл Панюков перешел в «Ак Барс».

Команда
Ак Барс

Об этом сообщается в телеграм-канале «Держи передачу».

Форвард является воспитанником «Барыса» и всю карьеру провел в системе клуба. В сезоне КХЛ-2020/21 провел в составе команды 39 матчей, в которых набрал 23 (12+11) очка.

«Панюков в “Ак Барсе”. Не знаю подробностей», — пишет паблик.

Напомним, что в данный момент Панюков находится в расположении сборной Казахстана в Риге (Латвия), с которой примет участие в топ-дивизионе чемпионата мира.

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