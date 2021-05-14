Перспективный воспитанник «Барыса» с опытом игры в КХЛ перешел в «Ак Барс»

23-летний нападающий Кирилл Панюков перешел в «Ак Барс».

Команда Ак Барс

Об этом сообщается в телеграм-канале «Держи передачу».

Форвард является воспитанником «Барыса» и всю карьеру провел в системе клуба. В сезоне КХЛ-2020/21 провел в составе команды 39 матчей, в которых набрал 23 (12+11) очка.

«Панюков в “Ак Барсе”. Не знаю подробностей», — пишет паблик.