Перспективный воспитанник «Барыса» с опытом игры в КХЛ перешел в «Ак Барс»
Он все время играл в системе казахстанского клуба.
Он все время играл в системе казахстанского клуба.
23-летний нападающий Кирилл Панюков перешел в «Ак Барс».
Об этом сообщается в
Форвард является воспитанником «Барыса» и всю карьеру провел в системе клуба. В сезоне КХЛ-2020/21 провел в составе команды 39 матчей, в которых набрал 23 (12+11) очка.
«Панюков в “Ак Барсе”. Не знаю подробностей», — пишет паблик.
Напомним, что в данный момент Панюков находится в расположении сборной Казахстана в Риге (Латвия), с которой примет участие в