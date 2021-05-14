«Барыс» объявил об уходе еще одного защитника и сбежавшего из сборной Казахстана вратаря

Защитник Леонид Метальников и вратарь Хенрик Карлссон покидают «Барыс». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Команда Барыс

«Защитник Леонид Метальников и вратарь Хенрик Карлссон продолжат свою карьеру в других командах. “Барыс” благодарит спортсменов за время, проведенное в нашем клубе, и желает им успехов на новом месте!» — говорится в сообщении «Барыса».

Напомним, что накануне вокруг Карлссона разгорелся скандал. Будучи натурализованным для сборной Казахстана, он готовился вместе с командой к чемпионату мира в топ-дивизионе в Риге, но покинул ее расположение. Официально заявлялось, что «по семейным обстоятельствам».

Но по некоторым данным, он уехал, потому что его не устроили условия предложенного «Барысом» контракта.

Метальников же длительное время восстанавливался после травмы руки.