«Барыс» объявил об уходе еще одного защитника и сбежавшего из сборной Казахстана вратаря
Клуб пожелал игрокам удачи.
Клуб пожелал игрокам удачи.
Защитник Леонид Метальников и вратарь Хенрик Карлссон покидают «Барыс». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Защитник Леонид Метальников и вратарь Хенрик Карлссон продолжат свою карьеру в других командах. “Барыс” благодарит спортсменов за время, проведенное в нашем клубе, и желает им успехов на новом месте!» — говорится в сообщении «Барыса».
Напомним, что накануне вокруг Карлссона разгорелся скандал. Будучи натурализованным для сборной Казахстана, он готовился вместе с командой к чемпионату мира в
Но по некоторым данным, он уехал, потому что его не устроили условия предложенного «Барысом» контракта.
Метальников же длительное время восстанавливался после травмы руки.
Отметим, что в нынешнее межсезонье состав «Барыса» претерпевает сильные изменения.