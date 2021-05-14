Самые неожиданные трансферы межсезонья КХЛ. Яруллин ушёл в «Трактор», Жарков в «Авангард»

Накануне «Трактор» совершил очередное мощное подписание. Челябинцы буквально из-под носа увели у «Ак Барса» казанского воспитанника Альберта Яруллина. Мы решили вспомнить самые неожиданные сделки (прошедшие и планирующиеся) нынешнего межсезонья. Все они вызвали особый резонанс.

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з. Альберт Яруллин — из «Ак Барса» в «Трактор»

28-летнего Альберта Яруллина, как и Даниса Зарипова, можно назвать одним из символов «Ак Барса». Тем удивительнее стал уход воспитанника казанцев в «Трактор». Челябинцы подписали трёхлетний контракт с игроком обороны, а расставание с Яруллиным — настоящий и личный провал генменеджера «барсов» Рафика Якубова. «Трактор» же с такой селекцией становится одним из фаворитов следующего сезона. Теперь дело за главным тренером Анваром Гатиятулиным.

Команда Трактор

н. Владимир Ткачёв — из «Локомотива» в «Трактор»

Ещё одним новичком «Трактора» стал 27-летний нападающий Владимир Ткачёв. Удивительно, но в прошлом сезоне нападающий был капитаном (!) «Локомотива», а после завершения плей-офф ярославцы даже толком не сделали своему лидеру нового предложения. По всей видимости, у Владимира возникло недопонимание с главным тренером железнодорожников Андреем Скабелкой, иначе столь лёгкое расставание с мастеровитым нападающим объяснить сложно. Для «Трактора» Ткачёв — топ-усиление.

н. Владимир Жарков — из «Салавата Юлаева» в «Авангард»

Сложно представить «Салават Юлаев» без харизматичного и настырного нападающего Владимира Жаркова. Настоящего вожака, лидера как на льду, так и в раздевалке. Увы, но уфимцы так и не смогли договориться с 33-летним хоккеистом, в результате чего он ушёл в «Авангард» на более достойные условия. Посмотрим на «Салават» без Жаркова, но сейчас присутствует стойкое ощущение, что юлаевцами допущена ошибка, которая впоследствии может аукнуться.

н. Виктор Тихонов — из «Ак Барса» в «Салават Юлаев»

А вот подписание контракта с 33-летним нападающим Виктором Тихоновым — сильный шаг от башкортостанского клуба и очередной камень в огород генменеджера казанцев Якубова. Тихонов как игрок вполне подходил Квартальнову: силовой форвард, способный и забить, и отпахать в обороне, и постоять за команду. Совершенно непонятно, как «барсы» могли допустить уход такого полезного игрока, да ещё и в стан принципиального соперника. «Ак Барс» в нынешнем межсезонье удивляет исключительно со знаком «минус».

н. Сергей Плотников — расторгнет контракт с «Металлургом»

Мало кто мог предположить, что после сезона «Магнитка» расстанется с дорогостоящим нападающим Сергеем Плотниковым. Нынешняя зарплата Плотникова больше, чем у Мозякина, но своих лучших качеств в Магнитогорске Сергей не проявил. Одним словом, 30-летний нападающий не оправдал возложенных на него ожиданий. Держать такого человека в своей команде, да ещё и с огромной зарплатой (порядка 75 млн руб.) нет никакого смысла. Официально контракт с Плотниковым ещё не расторгнут, но, по нашей информации, в ближайшее время это случится.

Команда СКА

н. Владимир Ткачёв — расторг контракт со СКА

В отличие от Плотникова, с 25-летним Владимиром Ткачёвым в СКА уже расторгли контракт. Форвард мастеровит, техничен, любит забивать и отдавать передачи (свои бомбардирские навыки Владимир отлично продемонстрировал в СКА), но трудный характер нападающего порой серьёзно ему мешает.

В следующем году Ткачёв должен был заработать в Питере 60 млн руб., однако стороны договорились расстаться по взаимному согласию. Теперь, по словам представителей хоккеиста, Владимир планирует продолжить карьеру в НХЛ. Права на него в КХЛ остались у армейцев.

з. Эмиль Юсе — покинет «Спартак»

В прошлом сезоне, который «Спартак» провалил вместе с теперь уже бывшим главным тренером Олегом Знарком, одним из светлых пятен в составе красно-белых стал шведский защитник Эмиль Юсе. Сложно было представить большинство москвичей без 27-летнего скандинава, но новому руководству столичной команды он оказался не нужен. Юсе сделали квалификацию и ждут предложений от других клубов по возможному трансферу. В случае если таковых не поступит, швед отправится выступать в Европу.