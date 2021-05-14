Текущие события
Хоккей. НХЛ
15.05
Виннипег Джетс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
73
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
51
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
41
Хоккей. Европа
15.05
Швеция
Финляндия
Хоккей. Европа
15.05
Чехия
Россия
Все события
Фоторепортажи
13Европейские чемпионы сезона-2020/21
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
16:43 (мск), источник: Vesti.kz

Только за деньги или без сезона в КХЛ. Как «Барыс» борется за своих игроков с конкурентами по Лиге

По каждому идут переговоры.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Лучший бомбардир «Барыса» в Кубке Гагарина и еще пару игроков атаки заинтересовали российские клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но казахстанцы были не против оставить их у себя. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Речь идет о Кирилле Панюкове, Дмитрии Шевченко и Кертисе Волке. Все трое получили квалификационные предложения от «Барыса», ведь находятся в статусе ограниченно свободных агентов, но еще не приняли их — у каждого, скорее всего, есть реальные альтернативные варианты в КХЛ или идут переговоры. Упоминаются «Ак Барс», «Металлург», «Авангард» и «Автомобилист» соответственно.

Команда
Барыс

«Барыс» успел повторить предложение магнитогорского клуба Панюкову, поскольку обязан был это сделать в течение семи дней. Иначе форвард стал бы игроком «Металлурга», а казахстанский клуб получил бы за него только денежную компенсацию. Пришлось включиться в операцию казанскому «Ак Барсу», который сначала получил казахстанца, а затем провернул операцию с «Металлургом». Все, наверное, довольны.

До 31 мая в похожую ситуацию должны были попасть Шевченко с Волком, если «Барысу» придется повторять контрактные предложения других клубов, о которых пока нет фактической информации. Столичному клубу сначала пришлось бы побороться за игроков, а до 30 июня договориться с хоккеистами, обговорив с ними улучшенные контракты. Уроженец Канады сошел с дистанции и остался в «Барысе».

Но и тут возможен был вариант, если игроки откажутся от предложенных условий, то могут потерять возможность сыграть в сезоне КХЛ. Двое из трех решили вопросы со своим трудоустройством, остался Шевченко. Надеемся, что силовой форвард найдет применение своим способностям, как сделали его партнеры по сборной Казахстана.

Напомним, казахстанский клуб подписал новые контракты только с некоторыми игроками из предыдущего состава, а из сборной Казахстана уехал 37-летний голкипер Хенрик Карлссон, у которого тоже нет действующего соглашения со столичным клубом.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Луис Адриано признан автором лучшего гола десятилетия в РПЛ
Агент Смолова: Федор не обижен, Федор зол
Нападающий тульского «Арсенала» вернется в «Локомотив»
Владелец «Вашингтона» высказался по поводу контракта Овечкина
«Быстро переобулся»: брат Нурмагомедова жестко ответил Чимаеву
Футболист «Зенита» вошел в состав сборной Бразилии на Олимпиаду
Ананко предъявил требование к «Тамбову» на 2,3 миллиона рублей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь