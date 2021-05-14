Только за деньги или без сезона в КХЛ. Как «Барыс» борется за своих игроков с конкурентами по Лиге

Лучший бомбардир «Барыса» в Кубке Гагарина и еще пару игроков атаки заинтересовали российские клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но казахстанцы были не против оставить их у себя. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Речь идет о Кирилле Панюкове, Дмитрии Шевченко и Кертисе Волке. Все трое получили квалификационные предложения от «Барыса», ведь находятся в статусе ограниченно свободных агентов, но еще не приняли их — у каждого, скорее всего, есть реальные альтернативные варианты в КХЛ или идут переговоры. Упоминаются «Ак Барс», «Металлург», «Авангард» и «Автомобилист» соответственно.

Команда Барыс

«Барыс» успел повторить предложение магнитогорского клуба Панюкову, поскольку обязан был это сделать в течение семи дней. Иначе форвард стал бы игроком «Металлурга», а казахстанский клуб получил бы за него только денежную компенсацию. Пришлось включиться в операцию казанскому «Ак Барсу», который сначала получил казахстанца, а затем провернул операцию с «Металлургом». Все, наверное, довольны.

До 31 мая в похожую ситуацию должны были попасть Шевченко с Волком, если «Барысу» придется повторять контрактные предложения других клубов, о которых пока нет фактической информации. Столичному клубу сначала пришлось бы побороться за игроков, а до 30 июня договориться с хоккеистами, обговорив с ними улучшенные контракты. Уроженец Канады сошел с дистанции и остался в «Барысе».

Но и тут возможен был вариант, если игроки откажутся от предложенных условий, то могут потерять возможность сыграть в сезоне КХЛ. Двое из трех решили вопросы со своим трудоустройством, остался Шевченко. Надеемся, что силовой форвард найдет применение своим способностям, как сделали его партнеры по сборной Казахстана.