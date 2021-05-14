Хенрик Карлссон обратился к болельщикам после ухода из «Барыса» и сборной Казахстана

«Спасибо за пять удивительных лет. Вы навсегда останетесь в моем сердце. Болельщики, вы лучшие. Спасибо за поддержку», — написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, что накануне вокруг Карлссона разгорелся скандал. Будучи натурализованным для сборной Казахстана, он готовился вместе с ней к чемпионату мира в топ-дивизионе в Риге, но покинул ее расположение. Официально сообщалось, что «по семейным обстоятельствам». Но по некоторым данным, он уехал из-за того, что его не устроили условия предложенного «Барысом» контракта.