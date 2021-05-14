Хенрик Карлссон обратился к болельщикам после ухода из «Барыса» и сборной Казахстана
Шведский вратарь Хенрик Карлссон поблагодарил фанатов за поддержку после ухода из «Барыса», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шведский вратарь Хенрик Карлссон поблагодарил фанатов за поддержку после ухода из «Барыса», сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Спасибо за пять удивительных лет. Вы навсегда останетесь в моем сердце. Болельщики, вы лучшие. Спасибо за поддержку», — написал он на своей странице в Instagram.
Напомним, что накануне вокруг Карлссона разгорелся скандал. Будучи натурализованным для сборной Казахстана, он готовился вместе с ней к чемпионату мира в
В итоге, вместо Карлссона в сборную был вызван вратарь «Темиртау» Демид Еремеев.