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18:51 (мск), источник: Vesti.kz

Хенрик Карлссон обратился к болельщикам после ухода из «Барыса» и сборной Казахстана

Шведский вратарь Хенрик Карлссон поблагодарил фанатов за поддержку после ухода из «Барыса», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Спасибо за пять удивительных лет. Вы навсегда останетесь в моем сердце. Болельщики, вы лучшие. Спасибо за поддержку», — написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, что накануне вокруг Карлссона разгорелся скандал. Будучи натурализованным для сборной Казахстана, он готовился вместе с ней к чемпионату мира в топ-дивизионе в Риге, но покинул ее расположение. Официально сообщалось, что «по семейным обстоятельствам». Но по некоторым данным, он уехал из-за того, что его не устроили условия предложенного «Барысом» контракта.

В итоге, вместо Карлссона в сборную был вызван вратарь «Темиртау» Демид Еремеев.

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