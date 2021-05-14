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20:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» обменял нападающего сборной Казахстана в «Авангард»

Нападающий Дмитрий Шевченко в результате обмена между «Барысом» и «Авангардом» отправился в омский клуб. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

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Отмечается, что «Барыс» получит за переход игрока денежную компенсацию.

Шевченко выступал за астанчан на протяжении последних четырех лет. В прошлом сезоне нападающий сборной Казахстана сыграл в КХЛ 52 матча, за которые заработал шесть (1+5) баллов.

Напомним, что в нынешнее межсезонье состав «Барыса» претерпевает серьезные изменения.

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