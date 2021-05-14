«Барыс» обменял нападающего сборной Казахстана в «Авангард»
Нападающий Дмитрий Шевченко в результате обмена между «Барысом» и «Авангардом» отправился в омский клуб. Об этом сообщает
Нападающий Дмитрий Шевченко в результате обмена между «Барысом» и «Авангардом» отправился в омский клуб. Об этом сообщает
Отмечается, что «Барыс» получит за переход игрока денежную компенсацию.
Шевченко выступал за астанчан на протяжении последних четырех лет. В прошлом сезоне нападающий сборной Казахстана сыграл в КХЛ 52 матча, за которые заработал шесть (1+5) баллов.
Напомним, что в нынешнее межсезонье состав «Барыса» претерпевает серьезные изменения.