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08:53 (мск), источник: Vesti.kz

Принципиальный соперник «Барыса» в КХЛ прокомментировал покупку форварда сборной Казахстана

Клуб впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.

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Хоккейный клуб «Авангард» произвел обмен с «Барысом». Омский клуб пополнил 25-летний нападающий сборной Казахстана Дмитрий Шевченко, за которого астанчане получат денежную компенсацию. У игрока действующий двухлетний контракт. Своим мнением по этому переходу поделился генеральный менеджер омичей Алексей Волков.

Команда
Авангард

«За Дмитрием Шевченко мы следим давно, — заявил он пресс-службе клуба. — Для нашей системы нужны быстрые и габаритные игроки, и Шевченко именно такой — рост 195 сантиметров, вес 101 килограмм. Он способен навязывать единоборства и выигрывать их, может играть как в центре, так и на краю. Такой хоккеист будет полезен в различных ситуациях на площадке, и нам был необходим именно такой универсальный нападающий как Шевченко. А его возраст — 25 лет — позволяет нам рассчитывать на долгосрочное сотрудничество».

Шевченко выступал за астанчан на протяжении последних четырех лет. В прошлом сезоне сыграл в КХЛ 52 матча, за которые заработал шесть (1+5) баллов.

Напомним, что «Авангард» за последние сезоны стал принципиальным соперником «Барыса» в Восточной конференции, в которой омичи стали вторыми, тогда как астанчане финишировали на шестой строчке. При этом российский клуб в минувшем сезоне впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.

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