Принципиальный соперник «Барыса» в КХЛ прокомментировал покупку форварда сборной Казахстана

«За Дмитрием Шевченко мы следим давно, — заявил он пресс-службе клуба. — Для нашей системы нужны быстрые и габаритные игроки, и Шевченко именно такой — рост 195 сантиметров, вес 101 килограмм. Он способен навязывать единоборства и выигрывать их, может играть как в центре, так и на краю. Такой хоккеист будет полезен в различных ситуациях на площадке, и нам был необходим именно такой универсальный нападающий как Шевченко. А его возраст — 25 лет — позволяет нам рассчитывать на долгосрочное сотрудничество».