Принципиальный соперник «Барыса» в КХЛ прокомментировал покупку форварда сборной Казахстана
Клуб впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.
Клуб впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.
Хоккейный клуб «Авангард» произвел обмен с «Барысом». Омский клуб пополнил 25-летний нападающий сборной Казахстана Дмитрий Шевченко, за которого астанчане получат денежную компенсацию. У игрока действующий двухлетний контракт. Своим мнением по этому переходу поделился генеральный менеджер омичей Алексей Волков.
«За Дмитрием Шевченко мы следим давно, — заявил он
Шевченко выступал за астанчан на протяжении последних четырех лет. В прошлом сезоне сыграл в КХЛ 52 матча, за которые заработал шесть (1+5) баллов.
Напомним, что «Авангард» за последние сезоны стал принципиальным соперником «Барыса» в Восточной конференции, в которой омичи стали вторыми, тогда как астанчане финишировали на шестой строчке. При этом российский клуб в минувшем сезоне впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.