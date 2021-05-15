Нападающий сборной Казахстана отреагировал на переход в состав обладателя Кубка Гагарина

«Четыре прекрасных сезона в “сине-белой” семье “Барыса” подходят к завершению, и приходится прощаться со всеми. Хочу поблагодарить все руководство, что верили в меня. Всем болельщикам спасибо за поддержку. Своим партнерам по команде. Я буду очень скучать по вам. Не прощаюсь, а говорю до свидания! До новых встреч, Астана!» — написал он на своей странице в Instagram.