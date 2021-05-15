Текущие события
Хоккей. Европа
2-й период
Швеция
Финляндия
11
Хоккей. Европа
16:00
Чехия
Россия
Хоккей. НХЛ
22:30
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Торонто Мэйпл Ливз
42
Хоккей. НХЛ
14.05
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
51
Хоккей. НХЛ
16.05
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Все события
Фоторепортажи
13Европейские чемпионы сезона-2020/21
19Пенальти Смолова принес «Локомотиву» новый кубок: кадры финала
09:15 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий сборной Казахстана отреагировал на переход в состав обладателя Кубка Гагарина

Хоккеист отыграл четыре сезона за «Барыс».

Наверх

25-летний нападающий сборной Казахстана по хоккею Дмитрий Шевченко попрощался с болельщиками столичного «Барыса» после перехода в омский «Авангард», который в минувшем сезоне впервые в истории завоевал Кубок Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Четыре прекрасных сезона в “сине-белой” семье “Барыса” подходят к завершению, и приходится прощаться со всеми. Хочу поблагодарить все руководство, что верили в меня. Всем болельщикам спасибо за поддержку. Своим партнерам по команде. Я буду очень скучать по вам. Не прощаюсь, а говорю до свидания! До новых встреч, Астана!» — написал он на своей странице в Instagram.

Отметим, что казахстанский клуб получит денежную компенсацию за этот трансфер. Ранее своим мнением по новичку поделился генеральный менеджер омичей Алексей Волков.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
СМИ: Неймара обвинили в планировании вооруженного нападения
Ради приобретения Холанда «Барселона» готова пожертвовать Месси
СМИ: Рауль рассматривается в качестве замены Зидану в «Реале»
В «Зените» рассказали о состоянии Дзюбы
«Ахмат» притормозит «Спартак»: топовые коэффициенты на РПЛ
Тренер «Фиорентины»: Кокорину нужно время на восстановление
«Барселона» рассматривает возможность расставания с 14 игроками
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь