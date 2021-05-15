«Барыс» объявил о переходе своего воспитанника в «Ак Барс»
В прошедшем сезоне хоккеист набрал 16 (8+8) баллов.
В прошедшем сезоне хоккеист набрал 16 (8+8) баллов.
Нападающий Кирилл Панюков продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе». «Барыс» получит за переход игрока денежную компенсацию, сообщает
В регулярном чемпионате прошедшего сезона Панюков сыграл 33 матча и заработал 16 (8+8) баллов.
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В данный момент игрок находится в расположении сборной Казахстана в Риге (Латвия), с которой примет участие в
Форвард является воспитанником «Барыса».