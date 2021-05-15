«Барыс» объявил о переходе своего воспитанника в «Ак Барс»

В плей-офф Кирилл стал лучшим бомбардиром команды, набрав семь (4+3) очков в шести встречах.

В данный момент игрок находится в расположении сборной Казахстана в Риге (Латвия), с которой примет участие в топ-дивизионе чемпионата мира.