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10:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о переходе своего воспитанника в «Ак Барс»

В прошедшем сезоне хоккеист набрал 16 (8+8) баллов.

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Нападающий Кирилл Панюков продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе». «Барыс» получит за переход игрока денежную компенсацию, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Команда
Ак Барс

В регулярном чемпионате прошедшего сезона Панюков сыграл 33 матча и заработал 16 (8+8) баллов.

В плей-офф Кирилл стал лучшим бомбардиром команды, набрав семь (4+3) очков в шести встречах.

В данный момент игрок находится в расположении сборной Казахстана в Риге (Латвия), с которой примет участие в топ-дивизионе чемпионата мира.

Форвард является воспитанником «Барыса».

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