«Вы позорите свою страну». Жена форварда сборной Казахстана ответила хейтерам после ухода из «Барыса»

«Ну вот и пришло время прощаться с хоккейной семьей “Барыс”. Спасибо всем преданным болельщикам, которые до конца были с командой и поддерживали все время. Вы самые лучшие! Спасибо всем ребятам и девчонкам из команды, ни с кем не прощаюсь, будем держать связь. Это были крутые, незабываемые четыре года! Буду вспоминать их с теплом и улыбкой! А теперь пойдет не очень приятная часть моего поста. Хотелось бы обратиться к ненавистникам моего мужа, всем тем хейтерам, которые не дают покоя Диме и многим ребятам. Так вот, могу сказать, что вы очень смешные и жалкие как для меня, так и для других ребят. Вообще не понимаю, как у вас язык поворачивается такое писать про игрока, который за команду был горой. Сразу видно, что в хоккее вы, в целом, ничего не понимаете. Желаю вам научиться толерантности и добру. Вы позорите свою прекрасную страну своим ужасным поведением на просторах интернета. Но это уже все для меня не важно — мы идем дальше, а вы продолжайте строчить свою ересь. Уважайте себя и свою страну и будет у вас все отлично. А тобой, муж, я очень горжусь. Дальше — больше и только вперед», — написала Галина Шевченко на своей странице в Instagram.