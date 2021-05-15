Текущие события
Хоккей. Европа
16:00
Чехия
Россия
40
Хоккей. НХЛ
22:30
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. Европа
12:00
Швеция
Финляндия
32
Хоккей. НХЛ
16.05
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Торонто Мэйпл Ливз
42
Хоккей. НХЛ
17.05
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» — чемпион!
13Европейские чемпионы сезона-2020/21
15:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Вы позорите свою страну». Жена форварда сборной Казахстана ответила хейтерам после ухода из «Барыса»

Нападающего обменяли в «Авангард».

Наверх

Галина Шевченко, жена бывшего нападающего «Барыса» Дмитрия Шевченко, поблагодарила болельщиков столичного клуба и обратилась к хейтерам своего мужа.

Накануне «Барыс» обменял нападающего сборной Казахстана в омский «Авангард». Казахстанский клуб получит денежную компенсацию.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ну вот и пришло время прощаться с хоккейной семьей “Барыс”. Спасибо всем преданным болельщикам, которые до конца были с командой и поддерживали все время. Вы самые лучшие! Спасибо всем ребятам и девчонкам из команды, ни с кем не прощаюсь, будем держать связь. Это были крутые, незабываемые четыре года! Буду вспоминать их с теплом и улыбкой! А теперь пойдет не очень приятная часть моего поста. Хотелось бы обратиться к ненавистникам моего мужа, всем тем хейтерам, которые не дают покоя Диме и многим ребятам. Так вот, могу сказать, что вы очень смешные и жалкие как для меня, так и для других ребят. Вообще не понимаю, как у вас язык поворачивается такое писать про игрока, который за команду был горой. Сразу видно, что в хоккее вы, в целом, ничего не понимаете. Желаю вам научиться толерантности и добру. Вы позорите свою прекрасную страну своим ужасным поведением на просторах интернета. Но это уже все для меня не важно — мы идем дальше, а вы продолжайте строчить свою ересь. Уважайте себя и свою страну и будет у вас все отлично. А тобой, муж, я очень горжусь. Дальше — больше и только вперед», — написала Галина Шевченко на своей странице в Instagram.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
СМИ: Неймара обвинили в планировании вооруженного нападения
Стыковых игр не будет. «Нижний Новгород» - в РПЛ
Ради приобретения Холанда «Барселона» готова пожертвовать Месси
В «Зените» рассказали о состоянии Дзюбы
«Ахмат» притормозит «Спартак»: топовые коэффициенты на РПЛ
«Ювентус» - «Интер» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
«Барселона» рассматривает возможность расставания с 14 игроками
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь