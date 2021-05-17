Континентальная хоккейная лига назвала сроки проведения плей-офф следующего сезона
ТАСС, 17 мая.
ТАСС, 17 мая.
Розыгрыш Кубка Гагарина завершится до 30 апреля, в этот день в случае необходимости будет проведена седьмая игра финальной серии.
Во время регулярного чемпионата, который начнется 1 сентября 2021 года и завершится 1 марта 2022-го, предусмотрен перерыв на Олимпийские игры в Пекине.
Обладателем Кубка Гагарина минувшего сезона впервые в истории стал омский «Авангард», победивший в финальной серии московский ЦСКА (4−2).