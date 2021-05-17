Бронзовый призер чемпионата мира по хоккею Любимов подписал новый контракт с «Ак Барсом»
ТАСС, 17 мая. Российский нападающий Роман Любимов продлил контракт с казанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс». Об этом сообщает
ТАСС, 17 мая. Российский нападающий Роман Любимов продлил контракт с казанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс». Об этом сообщает
Любимов перешел в казанскую команду из московского «Спартака» в декабре 2020 года. Новое соглашение с 28-летним нападающим рассчитано на один сезон.
В прошедшем сезоне нападающий принял участие в девяти матчах за «Ак Барс», в которых отдал две голевые передачи. Всего на счету Любимова 442 игры в КХЛ и 99 очков (48 шайб + 51 голевая передача).
Россиянин является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, а также обладателем Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА (2015).