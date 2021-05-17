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18:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Телегин прокомментировал разрыв контракта с ЦСКА

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Хоккеист Иван Телегин, расторгнувший контракт с московским ЦСКА, поблагодарил армейский клуб и его болельщиков за семь лет сотрудничества, а также отметил, что все, что ни делается, к лучшему.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Дорогой клуб ЦСКА, коллеги, вся команда, и, конечно же, болельщики! Я хотел бы всех поблагодарить за 7 замечательных лет моей жизни, проведённых вместе! За 7 лет в клубе я получил большой опыт, были взлеты и падения, поражения и победы, и все это мы прошли вместе с вами бок о бок! ЦСКА дал мне очень много, и за все это я благодарен и говорю спасибо! Сегодня было подписано соглашение о расторжении контракта, и я действительно верю, что все, что ни делается — к лучшему! Как говорил Иоанн Златоуст, слава богу за все», — написал Телегин в своем Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Телегин выступал за ЦСКА на протяжении семи сезонов, в 365 матчах набрал 99 очков (41 гол и 58 результативных передач). В составе армейского клуба Телегин выиграл Кубок Гагарина в 2019 году, трижды становился чемпионом России (2015, 2019, 2020). В составе сборной России Телегин завоевал золотые медали на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

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