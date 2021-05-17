Телегин прокомментировал разрыв контракта с ЦСКА

«Дорогой клуб ЦСКА, коллеги, вся команда, и, конечно же, болельщики! Я хотел бы всех поблагодарить за 7 замечательных лет моей жизни, проведённых вместе! За 7 лет в клубе я получил большой опыт, были взлеты и падения, поражения и победы, и все это мы прошли вместе с вами бок о бок! ЦСКА дал мне очень много, и за все это я благодарен и говорю спасибо! Сегодня было подписано соглашение о расторжении контракта, и я действительно верю, что все, что ни делается — к лучшему! Как говорил Иоанн Златоуст, слава богу за все», — написал Телегин в своем Instagram.