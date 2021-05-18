«Барыс» остался без легионеров, или как казахстанский клуб не впечатляет трансферами для КХЛ
Только с двумя продлены соглашения.
Только с двумя продлены соглашения.
ХК «Барыс» несколько сезонов зависит от игрового настроения лидера Даррена Дица, что делает игру столичной команды предсказуемой, а казахстанский клуб не может добиться серьезных результатов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О трансферах и усилении состава — в материале корреспондента Vesti.kz.
Одна из главных звезд лиги не только тащит «Барыс», но и является слабостью команды. 27-летний капитан за четыре сезона набрал более 150 очков, а столичный клуб
Еще на сезон остался в
Вряд ли в «Барысе» будут сильно расстраиваться от потери защитного трио, куда входят Джесси Блэкер, Алекс Линтуниеми и Диллон Хетерингтон. У первого, как и у Фрэттина, пропал игровой тонус, а двое других не смогли полноценно адаптироваться. Да, у них были хорошие матчи, но комплексного впечатления они не оставили. Вряд ли
Таким образом, если взглянуть на потери «Барыса», то все исполнители вполне заменяемы, и то, что они ушли, это в
Возможно, только Виделля можно к таким отнести, но ему уже 36 лет. Остальные, кто ушел, не блистали. Что покажут Лилья с Волком, которые остались еще на сезон, предсказать сложно, ведь «Барыс» еще может сменить не только главного тренера, но и практически половину состава. Может быть, комплектация будет успешнее, чем перед прошлым сезоном. Пока она слабовата.
Добавим, «Барыс» может расстаться не только с большей частью основного состава, но и потерять пару молодых игроков. Подписан пока только один