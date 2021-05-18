«Барыс» остался без легионеров, или как казахстанский клуб не впечатляет трансферами для КХЛ

ХК «Барыс» несколько сезонов зависит от игрового настроения лидера Даррена Дица, что делает игру столичной команды предсказуемой, а казахстанский клуб не может добиться серьезных результатов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О трансферах и усилении состава — в материале корреспондента Vesti.kz.

Одна из главных звезд лиги не только тащит «Барыс», но и является слабостью команды. 27-летний капитан за четыре сезона набрал более 150 очков, а столичный клуб по-настоящему был опасен, когда Диц не был лучшим бомбардиром команды. Не смогли усилить «Барыс» и новые легионеры. В пару к Линусу Виделлю подписали Мэтта Фрэттина, чтобы усилить атаку, и канадец долго включался в игру, а в плей-офф и вовсе растворился. Свои 30 очков он набрал, но вряд ли «Барыс» должен продлевать с ним отношения. Хоккеист, конечно, мастер, но как будто недостаточно голоден, чтобы биться за результат.

Команда Барыс

Еще на сезон остался в Нур-Султане шведский нападающий Якоб Лилья, уже в дебютном сезоне ставший первым снайпером команды. Это с одной стороны. С другой, голевые подвиги он в основном совершал в играх не с лидерами турнира. А в Кубке Гагарина, как и Фрэттин, был непродуктивен.

Вряд ли в «Барысе» будут сильно расстраиваться от потери защитного трио, куда входят Джесси Блэкер, Алекс Линтуниеми и Диллон Хетерингтон. У первого, как и у Фрэттина, пропал игровой тонус, а двое других не смогли полноценно адаптироваться. Да, у них были хорошие матчи, но комплексного впечатления они не оставили. Вряд ли кто-то из тройки нападающих, которых наигрывали на позицию ведущего центрального, может отнести сезон себе в актив. Но если Виделль старался что-то сделать, солируя в атаке, то Кертис Волк с Филом Вароном не удивили. Канадцы не могли захватить лидерство на точке вбрасывания, и «Барысу» приходилось повторно отбирать шайбу.

Таким образом, если взглянуть на потери «Барыса», то все исполнители вполне заменяемы, и то, что они ушли, это в какой-то мере исправление трансферных промахов. Практически ни за кем не стояли в очереди конкуренты по КХЛ, а ведь в Лиге хорошие легионеры очень ценятся.