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17:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вудкрофт высказался о продлении контракта с минским «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал продление контракта с белорусским клубом.

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Источник: РИА "Новости"

«Всегда говорил, что не хочу приходить в команду ради краткосрочной работы. Мне нравится Минск. Горжусь тем, что возглавляю минское «Динамо» столько лет. В этом клубе я встретил много прекрасных людей.

Свою роль вижу в том, чтобы помогать «Динамо» становиться лучше. И мне приятно, что видны результаты: не только в Беларуси отметили прогресс молодых хоккеистов и нашу упорную серию плей-офф с питерским СКА.

Нам надо будет найти правильное сочетание игроков, чтобы получилась сбалансированная команда. Важно, чтобы хоккеисты, которые выступали за «Динамо» в сезоне-2020/21, сохранили культуру в раздевалке и передали опыт новичкам. Они смогут сохранить тот командных дух, который помогал нам побеждать грандов КХЛ.

Конечно, появятся новые люди. Нам нужны работоспособные ребята с хорошими игровыми и человеческими качествами, а также с желанием развиваться и побеждать, — цитирует Вудкрофта официальный сайт клуба.

В сезоне-2020/21 минское «Динамо» заняло 7-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде Кубка Гагарина, команда Вудкрофта проиграла СКА (счет в серии — 1−4).

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