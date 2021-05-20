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09:51 (мск), источник: Копейский рабочий

В тренерском штабе ХК «Трактор» произошли изменения

Там появился новый тренер, который будет отвечать за игру нападающих. Кто же он?

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Алексей Тертышный, главный тренер «Челмета», теперь в составе тренерского штаба хоккейного клуба «Трактор». Он будет тренировать нападающих.

Соответственно, место главного тренера в «Челмете» освободилось, но ненадолго. Замена уже найдена: должность займет Максим Смельницкий, который имеет соответствующий опыт работы и ранее уже возглавлял «Челмет» в сезоне-2019/2020.

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