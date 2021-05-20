В тренерском штабе ХК «Трактор» произошли изменения
Там появился новый тренер, который будет отвечать за игру нападающих. Кто же он?
Там появился новый тренер, который будет отвечать за игру нападающих. Кто же он?
Алексей Тертышный, главный тренер «Челмета», теперь в составе тренерского штаба хоккейного клуба «Трактор». Он будет тренировать нападающих.
Соответственно, место главного тренера в «Челмете» освободилось, но ненадолго. Замена уже найдена: должность займет Максим Смельницкий, который имеет соответствующий опыт работы и ранее уже возглавлял «Челмет» в сезоне-2019/2020.