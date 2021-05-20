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11:24 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион по хоккею Войнов стал игроком московского «Динамо»

ТАСС, 20 мая. Олимпийский чемпион 2018 года и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов подписал контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 31-летним защитником рассчитано на два сезона.

В сезоне-2019/20 Войнов выступал за омский «Авангард». В составе команды он провел 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 41 очко (11 шайб + 30 результативных передач). В плей-офф на его счету одна передача в шести играх. Защитник пропустил сезон-2020/21.

Войнов также является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года и обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ он выступал за «Лос-Анджелес», проведя за команду 190 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 81 (18+63) очко, в плей-офф на его счету 25 (9+16) очков в 64 матчах.

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9 апреля 2019 года НХЛ объявила о дисквалификации Войнова на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени хоккеиста подал апелляцию на это решение, отстранение игрока была вдвое сокращено. Изначально НХЛ дисквалифицировала Войнова бессрочно в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига отстранение не отменила, продолжив собственное расследование.

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