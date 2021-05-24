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14:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кагарлицкий подписал контракт с «Ак Барсом» до 2022 года

Как сообщал «СЭ», нападающий Дмитрий Кагарлицкий продолжит карьеру в «Ак Барсе».

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Источник: Спорт-Экспресс

Контракт с игроком будет действовать до 30 апреля 2022 года, информирует сайт казанского клуба.

Прошлый сезон форвард провел в составе московского «Динамо». В регулярном чемпионате Кагарлицкий принял участие в 59 играх и набрал 47 (14+33) очков при показателе полезности «+21». В Кубке Гагарина-2021 нападающий провел шесть матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+2».

За свою карьеру Кагарлицкий принял участие в 544 матчах в КХЛ, набрал 389 (140+249) очков при показателе полезности «+63». Форвард входит в двадцатку лучших бомбардиров в истории КХЛ.

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