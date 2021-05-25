«Динамо» договорилось с хоккеистом Яшкиным о компенсации в случае расторжения контракта

«Когда Дмитрий в прошлом году подписывал контракт, у нас с ним была, скажем так, джентльменская договоренность, что если ему поступит предложение от клуба НХЛ, то мы его отпустим, дадим ему реализовать себя там, — сказал Меркулов. — Соответственно, мы свое слово сдержали. Да, права на него остаются у “Динамо”, как мы и договаривались, поэтому мы разошлись мирно с небольшой компенсацией. Мы пришли к консенсусу по данному вопросу, но пока никто не заплатил».