«Динамо» договорилось с хоккеистом Яшкиным о компенсации в случае расторжения контракта

В апреле Меркулов сообщил журналистам, что Яшкин рассматривает вариант продолжения карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
«Когда Дмитрий в прошлом году подписывал контракт, у нас с ним была, скажем так, джентльменская договоренность, что если ему поступит предложение от клуба НХЛ, то мы его отпустим, дадим ему реализовать себя там, — сказал Меркулов. — Соответственно, мы свое слово сдержали. Да, права на него остаются у “Динамо”, как мы и договаривались, поэтому мы разошлись мирно с небольшой компенсацией. Мы пришли к консенсусу по данному вопросу, но пока никто не заплатил».
Генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков заявил, что хоккеист с большой вероятностью уедет в НХЛ. «Думаю, что да [Яшкин точно уезжает в НХЛ]», — сказал он.
Яшкин, в сезоне-2018/19 выступавший за команду НХЛ «Вашингтон», перешел в «Динамо» летом 2019 года. В сезоне-2020/21 Яшкин в регулярном чемпионате КХЛ набрал 60 очков (38 шайб + 22 голевые передачи) в 59 встречах. В плей-офф на его счету 8 (5+3) очков.
В минувшем сезоне бело-голубые завершили выступление в Кубке Гагарина во втором раунде, проиграв петербургскому СКА в серии со счетом 1−4. 25 мая в Москве «Динамо» провело торжественную церемонию награждения воспитанников хоккейной академии имени Аркадия Чернышева, на которой были вручены награды игрокам команд «Динамо-2005» и «Динамо-2007», ставшими победителями Открытого первенства Москвы, также дипломы об окончании академии получили хоккеисты 2004 года рождения.