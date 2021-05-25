Клуб Скабелки предложил контракт форварду «Барыса» из сборной Казахстана
ХК «Локомотив» сделал предложение о контракте нападающему «Барыса» Антону Сагадееву, передают РИА Новости.
ХК «Локомотив» сделал предложение о контракте нападающему «Барыса» Антону Сагадееву, передают РИА Новости.
Если казахстанский клуб не повторит это предложение в течение недели, нападающий станет игроком ярославского клуба, а «Барыс» получит денежную компенсацию.
В прошлом сезоне КХЛ 27-летний хоккеист провел 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 10 (5+5) очков. В трех играх
Напомним, что в настоящий момент Сагадеев в составе сборной Казахстана выступает на чемпионате мира в Риге (Латвия). «Локомотив» же возглавляет