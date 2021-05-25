Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Швейцария
Швеция
03
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Финляндия
Норвегия
31
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Великобритания
Дания
ОТ
23
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
США
Казахстан
30
Хоккей. НХЛ
26.05
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
24
Все события
Фоторепортажи
21Сборная США обыграла Канаду
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
18:58 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб Скабелки предложил контракт форварду «Барыса» из сборной Казахстана

ХК «Локомотив» сделал предложение о контракте нападающему «Барыса» Антону Сагадееву, передают РИА Новости.

Наверх

Если казахстанский клуб не повторит это предложение в течение недели, нападающий станет игроком ярославского клуба, а «Барыс» получит денежную компенсацию.

В прошлом сезоне КХЛ 27-летний хоккеист провел 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 10 (5+5) очков. В трех играх плей-офф он не отметился результативными действиями.

Напомним, что в настоящий момент Сагадеев в составе сборной Казахстана выступает на чемпионате мира в Риге (Латвия). «Локомотив» же возглавляет экс-тренер «Барыса» и национальной команды белорус Андрей Скабелка.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Самсонова не отпустили. Останется ли РФ без вратаря НХЛ на ЧМХ
Сборная США нанесла Казахстану первое поражение на ЧМ по хоккею
Овечкин рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру
Олимпийский чемпион призвал исключить рижское «Динамо» из КХЛ
Британские хоккеисты набрали первое очко на чемпионате мира
Российская биатлонистка уехала выступать за Украину
Нурмагомедову предложили бой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь