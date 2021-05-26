Форвард Павел Шэн подписал контракт с хоккейным «Сочи»
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Нападающий Павел Шэн подписал контракт с «Сочи», сообщается на сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Нападающий Павел Шэн подписал контракт с «Сочи», сообщается на сайте хоккейного клуба.
Как отмечается в сообщении, 21-летний форвард заключил с клубом двусторонний контракт на один сезон.
В прошлом сезоне Шэн выступал за «Сочи», провел шесть матчей. После этого он принял решение отправиться за океан и продолжить карьеру в «Провиденс Брюинс» из Американской хоккейной лиги (АХЛ), а права на нападающего в КХЛ остались закрепленными за «леопардами». Ранее Шэн играл в КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и
Также «Сочи» подписал пробный контракт с форвардом Иваном Козловым.