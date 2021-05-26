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26 мая, источник: Спорт РИА Новости

Форвард Павел Шэн подписал контракт с хоккейным «Сочи»

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Нападающий Павел Шэн подписал контракт с «Сочи», сообщается на сайте хоккейного клуба.

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Как отмечается в сообщении, 21-летний форвард заключил с клубом двусторонний контракт на один сезон.

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В прошлом сезоне Шэн выступал за «Сочи», провел шесть матчей. После этого он принял решение отправиться за океан и продолжить карьеру в «Провиденс Брюинс» из Американской хоккейной лиги (АХЛ), а права на нападающего в КХЛ остались закрепленными за «леопардами». Ранее Шэн играл в КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и ханты-мансийскую «Югру».

Также «Сочи» подписал пробный контракт с форвардом Иваном Козловым.

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