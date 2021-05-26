Форвард Павел Шэн подписал контракт с хоккейным «Сочи»

В прошлом сезоне Шэн выступал за «Сочи», провел шесть матчей. После этого он принял решение отправиться за океан и продолжить карьеру в «Провиденс Брюинс» из Американской хоккейной лиги (АХЛ), а права на нападающего в КХЛ остались закрепленными за «леопардами». Ранее Шэн играл в КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и ханты-мансийскую «Югру».