Магнитогорский «Металлург» предложил хоккеисту Мозякину тренерскую должность в клубе

Контракт 40-летнего Мозякина с «Металлургом» истек 30 апреля 2021 года. Ранее Ласьков сообщал ТАСС, что хоккеист планирует связать дальнейшую деятельность с клубом.

«Мы предложили Сергею стать тренером по большинству. Сейчас мы в процессе переговоров. Завершит ли он карьеру? Это решение самого игрока», — сказал Ласьков.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0c92ee737466769d3dc5" data-vnd="0c92ee737466769d3dc5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0c92ee737466769d3dc5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. В составе сборной России становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды — чемпионатов мира (2008, 2009). Также Мозякин является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.