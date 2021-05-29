Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Чехия
Великобритания
00
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Италия
Казахстан
01
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Швейцария
Россия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Норвегия
США
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Словакия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Германия
Финляндия
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
62
Все события
Фоторепортажи
10Россия обыграла Великобританию на чемпионате мира
9Сборная России по пути на тренировку
12:09 (мск), источник: ТАСС

Магнитогорский «Металлург» предложил хоккеисту Мозякину тренерскую должность в клубе

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), ведет переговоры с нападающим Сергеем Мозякиным о продолжении его работы в клубе в качестве тренера по большинству. Об этом ТАСС сообщил вице-президент магнитогорцев Сергей Ласьков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Контракт 40-летнего Мозякина с «Металлургом» истек 30 апреля 2021 года. Ранее Ласьков сообщал ТАСС, что хоккеист планирует связать дальнейшую деятельность с клубом.

«Мы предложили Сергею стать тренером по большинству. Сейчас мы в процессе переговоров. Завершит ли он карьеру? Это решение самого игрока», — сказал Ласьков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. В составе сборной России становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды — чемпионатов мира (2008, 2009). Также Мозякин является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.

В прошедшем сезоне на его счету 49 матчей, в которых он набрал 31 (14 шайб + 17 передач) очко.

Читайте также
 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Что ждет сборную России. Турнирные расклады чемпионата мира
Капризова вышибли из плей-офф. Его гол не остановил «Вегас»
В УЕФА решили отменить правило выездного гола в еврокубках
Казахстану предрекли исторический результат на ЧМ-2021 по хоккею
Агент Зайнутдинова: Мы однозначно остаемся в ЦСКА
Новое испытание для Брагина: прогноз на матч Швейцария — Россия
«Мы понимали наше положение». Канадский хоккеист о победе над РК
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь