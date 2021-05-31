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15:53 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» решит вопрос с потолком зарплат к старту сезона КХЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» урегулирует вопрос с превышением потолка зарплат к моменту официальной подачи заявки на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

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Источник: РИА "Новости"

31 мая издание «Спорт-Экспресс» опубликовало информацию о зарплатах игроков «Автомобилиста», а также о превышении потолка зарплат на 13 млн рублей.

Команда
Автомобилист

«В соответствии с регламентом КХЛ и положениями типовых контрактов игроков мы не можем разглашать или комментировать конфиденциальную информацию о зарплатах. Минимальное превышение потолка сейчас есть, да. Заявка клуба будет подаваться в августе, к этому времени вопрос с потолком зарплат будет урегулирован», — заявили в пресс-службе.

Сезон-2020/21 стал первым, когда в КХЛ действовал жесткий (без права превышения) потолок зарплат, составляющий 900 млн рублей.

В прошедшем сезоне «Автомобилист» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а в плей-офф команда вылетела в первом раунде, проиграв в серии до четырех побед омскому «Авангарду» со счетом 1−4.

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