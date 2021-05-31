«Автомобилист» решит вопрос с потолком зарплат к старту сезона КХЛ

31 мая издание «Спорт-Экспресс» опубликовало информацию о зарплатах игроков «Автомобилиста», а также о превышении потолка зарплат на 13 млн рублей.

Команда Автомобилист

«В соответствии с регламентом КХЛ и положениями типовых контрактов игроков мы не можем разглашать или комментировать конфиденциальную информацию о зарплатах. Минимальное превышение потолка сейчас есть, да. Заявка клуба будет подаваться в августе, к этому времени вопрос с потолком зарплат будет урегулирован», — заявили в пресс-службе.

Сезон-2020/21 стал первым, когда в КХЛ действовал жесткий (без права превышения) потолок зарплат, составляющий 900 млн рублей.