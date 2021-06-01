Вратарь сборной Швеции Рейдеборн подписал контракт с клубом КХЛ ЦСКА

Сообщается, что 29-летний спортсмен перешел в клуб на правах неограниченно свободного агента. Соглашение рассчитано на два года.

Рейдеборн провел два предыдущих сезона в казанском «Ак Барсе», в составе которого провел 70 матчей, одержав 39 побед и отражая в среднем 92,3% бросков. Рейдеборн на проходящем в Латвии чемпионате мира провел в стартовом составе шведской команды пять матчей, в том числе он защищал ворота сборной в игре против команды России, в которой российские хоккеисты одержали победу в серии буллитов (3:2).