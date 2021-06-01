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18:07 (мск), источник: ТАСС

Вратарь сборной Швеции Рейдеборн подписал контракт с клубом КХЛ ЦСКА

ТАСС, 1 июня. Шведский голкипер Адам Рейдеборн перешел в московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

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Сообщается, что 29-летний спортсмен перешел в клуб на правах неограниченно свободного агента. Соглашение рассчитано на два года.

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Рейдеборн провел два предыдущих сезона в казанском «Ак Барсе», в составе которого провел 70 матчей, одержав 39 побед и отражая в среднем 92,3% бросков. Рейдеборн на проходящем в Латвии чемпионате мира провел в стартовом составе шведской команды пять матчей, в том числе он защищал ворота сборной в игре против команды России, в которой российские хоккеисты одержали победу в серии буллитов (3:2).

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