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20:11 (мск), источник: Чемпионат.com

КХЛ ТВ исключено из списка разрешённых телеканалов на территории Беларуси

«Телеканал КХЛ» был исключён из списка разрешённых на территории Республики Беларусь.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает официальный сайт Министерства информации Беларуси, некоторые российские телепрограммы исключены из списка разрешённых к распространению на территории республики — «Киномикс», «Русская ночь» и «Телеканал КХЛ».

В выдаче разрешений на вещание телепрограммам на очередной период отказано в связи с выявленными в представленных материалах на получение разрешения фактами нарушения Закона «О рекламе», по которому на белорусском телевидении может быть только местная реклама.

В соответствии с действующим законодательством срок действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания составляет три года с момента его выдачи.

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