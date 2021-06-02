«Игрокам должны зарплаты и премии». Стало известно о финансовых проблемах в «Барысе»

Хоккейный клуб «Барыс» задолжал своим игрокам, которые еще не получили премию за прошлый год. Об этом сообщает телеграм-канал «Держи передачу».

— В «Барысе» тоже большие финансовые проблемы. Игрокам должны зарплаты за март и апрель, а премии не платили с начала года. Более того, не заплатили премию и за прошлый сезон (за серию с «Металлургом»). Руководство каждый раз переносит даты выплат. Игроки уже, мягко говоря, злятся, — говорится в сообщении источника.