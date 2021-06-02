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13:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Игрокам должны зарплаты и премии». Стало известно о финансовых проблемах в «Барысе»

Хоккеисты уже злятся.

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Источник: РИА "Новости"

Хоккейный клуб «Барыс» задолжал своим игрокам, которые еще не получили премию за прошлый год. Об этом сообщает телеграм-канал «Держи передачу».

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— В «Барысе» тоже большие финансовые проблемы. Игрокам должны зарплаты за март и апрель, а премии не платили с начала года. Более того, не заплатили премию и за прошлый сезон (за серию с «Металлургом»). Руководство каждый раз переносит даты выплат. Игроки уже, мягко говоря, злятся, — говорится в сообщении источника.

Напомним, «Барыс» финишировал на шестом месте в Восточной конференции и вылетел из Кубка Гагарина после поражения от «Металлурга». Новый регулярный чемпионат должен начаться 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА и завершиться 1 марта 2022 года.

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