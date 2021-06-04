Новички для «Барыса»? Несколько игроков, которые могли бы заиграть в КХЛ

Сборная Казахстана по хоккею остановилась в шаге от плей-офф чемпионата мира в Риге, но открыла столичному «Барысу» варианты для усиления состава перед сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Претенденты — в материале корреспондента Vesti.kz.

Кого нужно обязательно пригласить? В первую очередь Кирилла Савицкого. 26-летний хоккеист нашел себе место в сборной, появляясь на льду вместе с Никитой Михайлисом и Кертисом Волком. Возможно, что их сотрудничество продолжится и в «Барысе», если клуб не вернется к варианту с Якобом Лильей.

Команда Барыс

Нужен столичному клубу и защитник Иван Степаненко. 25-летний хоккеист сделал серьезную заявку своей уверенной игрой в Риге, а если взглянуть на потери в обороне, то он просто необходим в Нур-Султане. Во-всяком случае, мы знаем, что он умеет на льду, в отличии от двух шведских новичков.

Третий игрок — форвард Артем Лихотников. Он уже был в «Барысе», но столичной команде нужны силовые форварды. 27-летний казахстанец вполне подходит под необходимые требования, а на чемпионате мира неплохо проявил себя на точке вбрасывания. Потенциальная замена для Дмитрия Шевченко, который перебрался в «Авангард».

Еще два исполнителя — молодые вратари Никита Бояркин и Андрей Шутов. Тут ситуация посложнее, поскольку вряд ли клубы легко расстанутся со своими лидерами. Да и «Барыс», скорее всего, не готов дать им шанс на вменяемое игровое время. Финский голкипер Йони Ортио будет первым номером, а вот кто станет его напарником, непонятно. Может быть, все-таки подпишут кого-то из этого дуэта.

Напомним, казахстанская сборная набрала в элитном раунде чемпионата мира рекордные для себя десять очков, но не смогла квалифицироваться в плей-офф. Возможность перечеркнуло поражение в последнем туре от Норвегии.