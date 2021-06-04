Обладатель Кубка Стэнли Нордстрём перешел в ЦСКА

Также Нордстрём представлял клубы НХЛ «Чикаго», «Каролина» и «Бостон». В составе «Чикаго» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2015 году. Всего на его счету в НХЛ 75 (32+43) очков в 444 матчах. В составе сборной Швеции в 2017 году стал чемпионом мира.