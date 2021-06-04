Хоккеист «Авангарда» Алексей Емелин полностью восстановился и начал подготовку к сезону

Емелин почувствовал себя плохо 5 апреля после матча с казанским «Ак Барсом», был госпитализирован и позднее перевезен в Москву.

Команда Авангард

9 апреля клуб сообщил, что состояние Емелина улучшилось. После госпитализации защитник не принимал участия в играх «Авангарда» в плей-офф КХЛ. Омский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4−2.

«Алексей полностью восстановился от того случая, который с ним произошел, и сейчас он тренируется, готовится в штатном режиме к новому сезону. Он человек опытный, знает, как это делать и что нужно, чтобы подойти в оптимальной форме», — сказал Волков.