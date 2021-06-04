Хоккеист «Авангарда» Алексей Емелин полностью восстановился и начал подготовку к сезону

Емелин почувствовал себя плохо 5 апреля после матча с казанским «Ак Барсом», был госпитализирован и позднее перевезен в Москву.
9 апреля клуб сообщил, что состояние Емелина улучшилось. После госпитализации защитник не принимал участия в играх «Авангарда» в плей-офф КХЛ. Омский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4−2.
«Алексей полностью восстановился от того случая, который с ним произошел, и сейчас он тренируется, готовится в штатном режиме к новому сезону. Он человек опытный, знает, как это делать и что нужно, чтобы подойти в оптимальной форме», — сказал Волков.
Емелину 35 лет, он является чемпионом мира 2012 года, с 2011 по 2018 год выступал за клубы Национальной хоккейной лиги «Монреаль» и «Нэшвилл». В регулярном чемпионате текущего сезона защитник провел 59 матчей и набрал 21 очко (6 голов + 15 передач). В плей-офф он принял участие в 12 встречах и записал в актив 3 (1+2) очка.