Защитник сборной Казахстана Сведберг пополнил состав ЦСКА
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Защитник сборной Казахстана по хоккею Виктор Сведберг подписал контракт с ЦСКА, сообщается на сайте московского клуба.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Защитник сборной Казахстана по хоккею Виктор Сведберг подписал контракт с ЦСКА, сообщается на сайте московского клуба.
Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на три года.
Сведберг с сезона-2018/19 выступал в КХЛ за казахстанский «Барыс», провел 84 матча и набрал 22 очка (6 шайб + 16 голевых передач). На чемпионате мира в Риге защитник сыграл шесть встреч, забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.
Ранее Сведберг играл в Швеции за клубы «Регле», «Фрелунда» и «Линчепинг», а также за «Рокфорд Айсхогс» из Американской хоккейной лиги (AHL) и «Чикаго Блэкхокс» из НХЛ.