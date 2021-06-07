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15:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник сборной Казахстана Сведберг пополнил состав ЦСКА

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Защитник сборной Казахстана по хоккею Виктор Сведберг подписал контракт с ЦСКА, сообщается на сайте московского клуба.

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Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на три года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сведберг с сезона-2018/19 выступал в КХЛ за казахстанский «Барыс», провел 84 матча и набрал 22 очка (6 шайб + 16 голевых передач). На чемпионате мира в Риге защитник сыграл шесть встреч, забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.

Ранее Сведберг играл в Швеции за клубы «Регле», «Фрелунда» и «Линчепинг», а также за «Рокфорд Айсхогс» из Американской хоккейной лиги (AHL) и «Чикаго Блэкхокс» из НХЛ.

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