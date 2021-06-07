Защитник сборной Казахстана Сведберг пополнил состав ЦСКА

Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на три года.

Сведберг с сезона-2018/19 выступал в КХЛ за казахстанский «Барыс», провел 84 матча и набрал 22 очка (6 шайб + 16 голевых передач). На чемпионате мира в Риге защитник сыграл шесть встреч, забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.