Что нового на трансферном рынке КХЛ? Главные переходы, которые случились во время ЧМ
Интересных сделок хватало, в том числе с участием иностранцев.
Интересных сделок хватало, в том числе с участием иностранцев.
Чемпионат мира по хоккею завершён, сборная Канады стала обладательницей золотых медалей, а национальная команда России не попала в число призёров. Пришло время возвращаться к делам КХЛ. По ходу мирового первенства клубы лиги не прекращали свою трансферную активность.
Косов стал игроком «Авангарда»
В составе омского клуба отныне будет играть трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Ярослав Косов. Да, у форварда были проблемы с режимом, но в последнее время он встал на путь исправления и в целом неплохо зарекомендовал себя в «Тракторе». Боб Хартли любит габаритных силовых нападающих, но Косов ещё и забить может.
Да Коста официально перешёл в «Автомобилист», Оямяки отправился в «Витязь»
Завершилась эпопея с переходом французского нападающего Стефана Да Косты в «Автомобилист». Теперь эта сделка оформлена официально, а екатеринбуржцы получили приличного центра. Правда, подверженного травмам.
В свою очередь «Витязь» заключил однолетний контракт с финским нападающим Нико Оямяки, который в сезоне-2020/2021 выступал за шведский «Линчёпинг». Посмотрим на этого финна в КХЛ. Интересно, какое впечатление он произведёт.
Усиление «Амура»
Сразу несколько хоккеистов пополнили состав «Амура». Так, хабаровчане продолжают делать акцент на чешских легионерах, пригласив бывшего нападающего «Спарты» Давида Томашека и форварда из «Либереца» Радана Ленца. Кроме того, скоро должно быть официально объявлено о подписании контракта с голкипером Патриком Бартошаком.
И главное: в Хабаровск обменян форвард ЦСКА Андрей Локтионов. Вопрос: начнёт ли Андрей сезон на Дальнем Востоке или обмены с его участием продолжатся?
Кагарлицкий нашёл работу в «Ак Барсе»
Трудоустроился и бывший партнёр Вадима Шипачёва по первой тройке московского «Динамо».
Многострадальный нападающий Дмитрий Кагарлицкий стал хоккеистом «Ак Барса». Адаптируется ли форвард к требованиям Дмитрия Квартальнова? Это покажет только сезон, но сам хоккеист предельно мотивирован проявить себя в столице Татарстана. Главное, чтобы нападающему подобрали правильных партнёров.
Абрамов вернулся в «Трактор»
Воспитанник «Трактора» форвард Виталий Абрамов вернулся в Челябинск
Обмен «Авангарда» и «Витязя»
Интересный трансфер состоялся между двумя клубами, базирующимися в Подмосковье. Омичи выменяли права на нападающего Александра Дергачёва. В обратном направлении отправятся форвард Александр Яремчук и шведский защитник Оливер Чюлингтон.
«Александр Яремчук давно хотел получать игровое время в команде КХЛ. Это безусловно талантливый форвард, но в “Витязе” он получит больше возможностей проявить себя. Мы благодарим его за работу и желаем удачи», — заявил генменеджер «ястребов» Алексей Волков.
Шведский защитник в «Барысе»
«Барыс» объявил о подписании контракта со шведским защитником Олле Альсингом. Он подписал одностороннее соглашение, рассчитанное на один сезон. Альсинг практически на протяжении всей карьеры выступал на родине.
Ткачёв уехал в «Лос-Анджелес», а Подколзин — в «Ванкувер»
Два талантливых форварда продолжат карьеру за океаном.
Шарыченков и Санников перебрались в «Салават»
Двумя хоккеистами пополнился «Салават Юлаев». Вратаря Шарыченкова выменяли из ЦСКА в обмен на денежную компенсацию, так как Уфе нужен был человек на место уехавшего в Северную Америку Даниила Тарасова. Форварда Степана Санникова подписали для усиления
Новые шведы в ЦСКА
В свою очередь армейцы пополнили ростер тремя скандинавами. Вместо ушедшего Ларса Юханссона (он будет играть в СКА) приглашён бывший голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн, а в линию атаки подписан Юаким Нордстрём. Прошлый сезон скандинав провёл в клубе НХЛ «Калгари Флэймз», но успел выиграть Кубок Стэнли с «Чикаго Блэкхоукс». Из «Барыса» в состав ЦСКА перешёл защитник Виктор Сведберг, подписавший трёхлетнее соглашение. Остался в составе москвичей защитник Клас Дальбек, так что шведская колония московского клуба становится всё больше.