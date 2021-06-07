Что нового на трансферном рынке КХЛ? Главные переходы, которые случились во время ЧМ

Чемпионат мира по хоккею завершён, сборная Канады стала обладательницей золотых медалей, а национальная команда России не попала в число призёров. Пришло время возвращаться к делам КХЛ. По ходу мирового первенства клубы лиги не прекращали свою трансферную активность.

Косов стал игроком «Авангарда»

В составе омского клуба отныне будет играть трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Ярослав Косов. Да, у форварда были проблемы с режимом, но в последнее время он встал на путь исправления и в целом неплохо зарекомендовал себя в «Тракторе». Боб Хартли любит габаритных силовых нападающих, но Косов ещё и забить может.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9abdb8a90732f2346e03" data-vnd="9abdb8a90732f2346e03" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9abdb8a90732f2346e03" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Да Коста официально перешёл в «Автомобилист», Оямяки отправился в «Витязь»

Завершилась эпопея с переходом французского нападающего Стефана Да Косты в «Автомобилист». Теперь эта сделка оформлена официально, а екатеринбуржцы получили приличного центра. Правда, подверженного травмам.

В свою очередь «Витязь» заключил однолетний контракт с финским нападающим Нико Оямяки, который в сезоне-2020/2021 выступал за шведский «Линчёпинг». Посмотрим на этого финна в КХЛ. Интересно, какое впечатление он произведёт.

Усиление «Амура»

Сразу несколько хоккеистов пополнили состав «Амура». Так, хабаровчане продолжают делать акцент на чешских легионерах, пригласив бывшего нападающего «Спарты» Давида Томашека и форварда из «Либереца» Радана Ленца. Кроме того, скоро должно быть официально объявлено о подписании контракта с голкипером Патриком Бартошаком.

Продолжит карьеру в Хабаровске и бывший спартаковец Илья Зубов, которому не привыкать играть на Дальнем Востоке. Напомним, что в своё время Илья был капитаном «Адмирала» из Владивостока.

И главное: в Хабаровск обменян форвард ЦСКА Андрей Локтионов. Вопрос: начнёт ли Андрей сезон на Дальнем Востоке или обмены с его участием продолжатся?

Команда Ак Барс

Кагарлицкий нашёл работу в «Ак Барсе»

Трудоустроился и бывший партнёр Вадима Шипачёва по первой тройке московского «Динамо».

Многострадальный нападающий Дмитрий Кагарлицкий стал хоккеистом «Ак Барса». Адаптируется ли форвард к требованиям Дмитрия Квартальнова? Это покажет только сезон, но сам хоккеист предельно мотивирован проявить себя в столице Татарстана. Главное, чтобы нападающему подобрали правильных партнёров.

Абрамов вернулся в «Трактор»

Воспитанник «Трактора» форвард Виталий Абрамов вернулся в Челябинск из-за океана и подписал контракт на два года. Нападающий выступал в системе «Трактора» до 2015 года, после чего уехал в QMJHL. С сезона-2018/2019 хоккеист выступал в системе «Оттавы Сенаторз». Что ж, пожелаем Виталию удачи в родном Челябинске! Форварду есть что доказывать.

Команда Авангард

Обмен «Авангарда» и «Витязя»

Интересный трансфер состоялся между двумя клубами, базирующимися в Подмосковье. Омичи выменяли права на нападающего Александра Дергачёва. В обратном направлении отправятся форвард Александр Яремчук и шведский защитник Оливер Чюлингтон.

«Александр Яремчук давно хотел получать игровое время в команде КХЛ. Это безусловно талантливый форвард, но в “Витязе” он получит больше возможностей проявить себя. Мы благодарим его за работу и желаем удачи», — заявил генменеджер «ястребов» Алексей Волков.

Шведский защитник в «Барысе»

«Барыс» объявил о подписании контракта со шведским защитником Олле Альсингом. Он подписал одностороннее соглашение, рассчитанное на один сезон. Альсинг практически на протяжении всей карьеры выступал на родине.

Но в сезоне-2020/2021 шведский игрок перебрался в систему «Оттавы Сенаторз». Он провёл четыре матча в НХЛ, а затем был переведён в фарм-клуб «Оттавы». Как правило, подобные иностранцы здорово раскрываются в клубе из Нур-Султана, а затем перебираются на более жирные контракты в более богатые команды.

Василий Подколзин серьезен. | Источник: РИА "Новости"

Ткачёв уехал в «Лос-Анджелес», а Подколзин — в «Ванкувер»

Два талантливых форварда продолжат карьеру за океаном. Экс-нападающий СКА Владимир Ткачёв продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе», а его бывший одноклубник Василий Подколзин заключил трёхлетний контракт новичка с «Ванкувером». Обоих форвардов ждёт непростой путь, ведь пробиться в состав первой команды лучшей лиги мира крайне сложно. Но россияне приняли этот вызов, а значит, уверены в своих силах.

Команда ЦСКА

Шарыченков и Санников перебрались в «Салават»

Двумя хоккеистами пополнился «Салават Юлаев». Вратаря Шарыченкова выменяли из ЦСКА в обмен на денежную компенсацию, так как Уфе нужен был человек на место уехавшего в Северную Америку Даниила Тарасова. Форварда Степана Санникова подписали для усиления третьего-четвёртого звеньев. Конечно, этот нападающий далёк от своих прежних кондиций, но в целом поможет создать конкуренцию в составе уфимцев.

Новые шведы в ЦСКА