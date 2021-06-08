Зарипов подпишет новый контракт с «Ак Барсом», об этом объявят после встречи с Магановым

Как стало известно «Чемпионату», форвард «Ак Барса» Данис Зарипов подпишет новый контракт с клубом из Казани. Об этом будет объявлено после встречи игрока с президентом клуба Наилем Магановым.

Стороны подпишут соглашение на один сезон. В ближайшее время состоится встреча Зарипова и Маганова. На ней стороны договорятся об условиях соглашения.

Зарипов в завершившемся сезоне КХЛ принял участие в 35 встречах регулярного чемпионата, набрав 23 (7+16) очка при показателе полезности «+12». На его счету пять матчей в плей-офф, в которых форвард не набрал очков.

В минувшем сезоне «Ак Барс» сошёлся с «Авангардом» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина, где уступил омскому клубу со счётом 3−4.