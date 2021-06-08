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15:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Зарипов подпишет новый контракт с «Ак Барсом», об этом объявят после встречи с Магановым

После долгих переговоров стороны все-таки пришли к компромиссу.

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Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Чемпионату», форвард «Ак Барса» Данис Зарипов подпишет новый контракт с клубом из Казани. Об этом будет объявлено после встречи игрока с президентом клуба Наилем Магановым.

Стороны подпишут соглашение на один сезон. В ближайшее время состоится встреча Зарипова и Маганова. На ней стороны договорятся об условиях соглашения.

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Зарипов в завершившемся сезоне КХЛ принял участие в 35 встречах регулярного чемпионата, набрав 23 (7+16) очка при показателе полезности «+12». На его счету пять матчей в плей-офф, в которых форвард не набрал очков.

В минувшем сезоне «Ак Барс» сошёлся с «Авангардом» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина, где уступил омскому клубу со счётом 3−4.

«Ак Барс» является трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. Казанцы выигрывали титул в 2009, 2010 и 2018 годах. Зарипов — единственный в мире обладатель пяти Кубков Гагарина.

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