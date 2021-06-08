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13:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Сушко назначен генеральным директором минского «Динамо»

Минское «Динамо» объявило о назначении генеральным директором Сергея Сушко, ранее руководившим хоккейным клубом «Брест».

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Источник: РИА "Новости"
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Решение о назначении Сушко было принято Наблюдательным советом клуба. Сушко сменит на посту Игоря Шуневича, который покинул клуб в апреле в связи с истечением срока контракта.

«Сергей Анатольевич — опытный управленец, — цитирует Сайт клуба председателя Наблюдательного совета «Динамо» Дмитрия Баскова. — За четыре года он сумел создать в Бресте полноценную клубную вертикаль от школы для основной команды, а в минувшем сезоне добился повышения в классе, оформив с «Брестом» путевку в Экстралигу А. Кроме того, в прошлом году Сушко возглавил Совет директоров клубов-участников чемпионата Беларуси.

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В пользу его назначения говорит и признание специалиста лучшим менеджером хоккейного клуба в Экстралиге по итогам прошедшего сезона. Все это, на наш взгляд, позволит ему быстрее вникнуть в нюансы функционирования клуба КХЛ. Стратегия клуба останется прежней — мы продолжим искать новые имена для того, чтобы раскрывать потенциал талантливой белорусской молодежи на уровне КХЛ.

Мы уже определились с фигурой главного тренера — это Крэйг Вудкрофт, ряд игроков уже получил контракты на новый сезон и прямо сейчас ведутся переговоры с потенциальными новичками. Оказать помощь в формировании состава — первое, чем предстоит заняться новому генеральному директору".

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